陳傑憲現身！IC設計廠老董秒變粉絲　「盼一樣當世界冠軍」

▲ITH-KY董事長梁公偉（圖左）巧遇「台灣隊長」陳傑憲，秒變粉絲進行合影。（圖／ITH-KY提供）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計廠、聯發科小金雞ITH-KY（6962）今日以每股39.65元正式掛牌上市，其經營團隊中午也在君悅飯店舉行慶功宴，巧遇台灣隊長陳傑憲參加返國餐會，ITH-KY董事長梁公偉也和陳傑憲進行合影，並表示希望公司也和中華隊一樣得到世界冠軍。

今天中午行政院院長卓榮泰也在君悅飯店宴請12強冠軍隊伍，陳傑憲在比賽期間攻守表現精采，打擊率超過6成以上，讓科技大廠老董都驚艷。

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ITH-KY主要客戶為全球知名品牌手機、電腦和車載系統廠商，產品線涵蓋高、中、低階顯示驅動IC，支援多種面板製程，包括a-Si、AMOLED與LCD，提供完整解決方案，應用範圍從手機、筆電到車載顯示器及工控市場。其高度集成的TDDI技術，更使顯示螢幕輕薄化、成本降低並簡化供應鏈，成為智慧型手機LCD螢幕的主要採用方案。

ITH-KY未來也將將持續開發高解析度及客製化的顯示驅動晶片，並針對車載市場推出整合TDDI、LTDI以及支援大尺寸顯示的解決方案，迎接市場成長機會。

ITH-KY表示，公司除了開發主要解析度產品的新世代產品外，並針對面板廠客戶與國際知名手機廠商的需求，開發高解析度與客製化的各式晶片。憑藉強大的研發實力、專利保護、多樣化產品線以及強勁的市場需求，公司未來營運成長可期。

