富邦金前10月EPS 9.27元 　明年股利反映營運績效成長

▲富邦金明年股利適度反映績效。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）於昨（26）日召開第三季法說會，會後記者會總經理韓蔚廷表示，股利政策沒有改變，中長期仍希望維持4至5成配發率，年度尚未結束談股利發放還太早，股利政策會適度反營運狀況，預期會比去年大幅成長。

北富銀海外分行設立規劃上，韓蔚廷說，韓國辦事處預計明年第一季正式開幕，印度孟買分行設立落在明年第二季、澳洲雪梨分行則是明年第三季，日本東京分行可能要到後（2026）年後第一季。

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至於明年整體展望，韓蔚廷說，世界變化很快，談到一整年是戰戰兢兢，今年各子公司運行的動能都還是不錯，明年進入降息的環境，假設股票市場還能維持不錯的話，期望今年業務動能能延續到明年。

當然最大變數在於美國總統川普上任後政策的執行，他認為，川普相信會執行，但要看他上任，執行到什麼程度，中國的經濟也是一個變數，雖然中國政府在財政、經濟各方面推出激勵政策，效果還需要時間來證明。

富邦金控今年前9月稅後淨利1,213.1億元，每股盈餘（EPS）8.61元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠！旗下子公司亦表現亮眼，富邦人壽前9月稅後淨利位居市場第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷史同期新高，並已超越去年全年獲利；富邦證券營收顯著成長，前9月獲利年增48%；富邦產險利潤持穩增加，簽單保費收入續居市場龍頭。

截至今年9月底富邦金控總資產逾11.8兆元，年增6.6%；淨值9,410億元，年成長27.6%，普通股每股淨值達61.84元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為1.41%與18.56%，皆較去年同期提升。

日前富邦金公布10月份自結稅後淨利91億元，累計今年前10月稅後淨利1,302.9億元，創下歷年同期次高，EPS為9.27元。

