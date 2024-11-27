川普關稅效應　鴻海盤中失守200元、台積電千元保衛戰

▲川普墨西哥加徵關稅說，鴻海一度失守200元。（圖／記者謝婷婷攝）

記者巫彩蓮／台北報導

即將上任美國總統當選人川普表示，明年1月20日上任首日就要簽署行政命令，針對來自墨西哥、加拿大的所有進口商品徵收25%關稅，受到此一利空衝擊，今（27）日鴻海股價開低走低，一度摜破200元大關，來到198元，台積電（2330）勉力守住1010平盤價位。



鴻海目前正和輝達合作，以在墨西哥興建一座超大AI伺服器工廠，該廠預計明年初開始量產，並搭配輝達最新強力AI晶片系列Blackwell的液冷伺服器，川普墨西哥加徵關稅說法，恐澆熄鴻海墨西哥廠布局效應，昨（26）日外資也賣超5.5萬張之多。

鴻海集團在北美有三個地方生產AI伺服器，分別是墨西哥、美國威斯康辛州及德州，因應墨西哥廠加徵風險，鴻海昨日晚間代子公司FOXCONN ASSEMBLY LLC.公告，將斥資3,303.3萬美元，取得德州休士頓土地及廠房，土地面積47.80萬平方英呎，廠房20平方英呎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前鴻海董事長劉揚偉在法人說明會中指出，鴻海集團在美國深耕近40年，設有50個廠區，僱用近5000名員工，由於AI產品和電動車需要區域製造能力，鴻海在美國投資會繼續增加

