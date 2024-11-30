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國稅局3招查核！　害他20萬重購退稅飛了

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為了落實居住正義，財政部通令國稅局嚴查重購退稅浮濫申報的問題，南區國稅局近期分享3大查稅技讓，讓重購退稅申請人的20萬元退稅款被沒收。

南區國稅局表示，小張（化名）在111年1月1日買入A房地，於112月6月1日以1,500萬元出售，申報繳納房地合一所得稅20萬元。後來小張又在113年4月1日以2,000萬元買入B房地，並申請重購退稅20萬元。

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南區國稅局查核時發現，小張雖於A、B兩屋均設有戶籍，但其持有A房地期間每期實際用水不到2度，用電均低於一般用電戶基本度數，且承買人表示購買A房地時，該屋屬閒置狀態無人居住，認定甲君無實際居住於A房地，遂否准小張重購退稅的申請。

稅務人員分享，追查是否浮濫申報重購退稅通常有3招，包括：

第1招：查水錶、電錶
小張的A屋用電40度以下，只繳基本費、而且用水不到2度，不像日常起居需求。

第2招：看申報資料
小張填寫的工作地點、申報重購退稅時所填寫的聯絡地址並不在同一區域內。

第3招：問交易對象
稅務人員表示，通常詢問A屋買方3題，小張重購退稅是真是假就會露餡，這3題分別是：「新買的房子有沒有人住過？」、「買的時候有沒有裝潢？」、「看屋時有沒有人住？」

國稅局指出，申請重購退稅新舊房屋均需要設戶籍及有自住事實，如重購之新房地於5年內改作其他用途或再行移轉時，國稅局將依所得稅法第14條之8第3項規定追繳原扣抵或已退還稅額，請民眾務必留意，以免影響自身權益。同時，由於重購退稅金額龐大，為了落實居住正義，查核不當申請退稅會特別仔細。

關鍵字： 查稅重購退稅居住正義國稅局財政部

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