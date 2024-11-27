拿到台灣精品獎生意很好談　今年宏碁智醫、台船等拿到金質獎

▲奧運羽球雙打金牌得主王齊麟(左六)與李洋(右六)頒金牌給獲金質獎企業，出現難得的金牌選手頒發金牌，冠軍給冠軍道賀場面；圖中為貿協董事長黃志芳。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導



被譽為產業界奧斯卡獎的第33屆台灣精品獎，今(27)日下午在南港展覽館2館辦理頒獎典禮，宏碁智醫、華碩電腦、台灣國際造船等十家公司產品獲得金質獎。外貿協會董事長黃志芳指出，獲得台灣精品獎的企業都表示，因為獲得國家保證，談生意就變成很好談。

今年獲得金質獎的包括宏碁智醫的 "宏碁智醫"智骨篩-骨質密度異常篩檢軟體、華碩電腦的ASUS Zenbook DUO(2024)UX8406、華廣生技股的瑞特安活連續葡萄糖監測系統HM312、慶鴻機電工業的綠能三機一體線馬驅動線切割機UA432L、台灣國際造船的海工全迴旋大型浮吊船Hno.1175、台灣永光化學工業的UV遮光膠 IBR/IPR 系列IBR 201/205/207/209,IPR 103/105/106、巨大機械工業的TCR Advanced SL 0-DATCR Advanced SL 0-DA、明昌國際工業的智慧物聯網技術輔助藥物護理推車EMB/EEX、皇廣鑄造發展的綠色紙質澆道管PT 系列、長瑜企業的家用拷克環縫複合機。

本屆台灣精品獎共有460家企業近900件產品報名，由上百位國內經驗豐富之產官學界人士組成專業評審團以研發、設計、品質、行銷等四面向層層審查，並以「創新價值」為標竿，選出155家企業286件產品獲得台灣精品獎，晉身品牌國家隊的一員，站在國家級行銷資源的肩膀上，藉此提高品牌知名度、塑造信賴感。

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頒獎典禮請來奧運羽球金牌選手李洋、王齊麟為金質獎得獎企業頒發金牌，出現難得的金牌選手頒發金牌，冠軍給冠軍道賀場面。