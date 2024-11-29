長榮航2架全新彩繪機亮相　明年客貨運需求持續強勁

▲長榮航空彩繪機嘉年華。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今日舉行「長榮航空彩繪機嘉年華」活動，正式亮相2架新加入的Hello Kitty彩繪機，分別為飛航日本仙台的「粉萌機」，以及桃園-巴黎的「糖果機」；針對未來展望，總經理孫嘉明表示，目前需求仍強勁，客運、貨運都很樂觀，明年也會增班、開新航點。

針對未來展望，孫嘉明表示，航空業從疫後各種成本都增加、加上缺工缺料很多因素，成本往上漲，整個票價來講基本上都是往上，目前來看整個需求還是非常的強，明年不管是客運、貨運，整個需求都還是非常的樂觀。

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孫嘉明指出，明年會努力做的比今年更好，這是我們內部的目標，因此持續做成長的規劃，明年除了一些航點的加密以外，在賞櫻期間也會增加日本的航次，包含青森、松山愛媛等，美國也開航達拉斯航線，保持持續成長。

此外，長榮航全新彩繪機「粉萌機」將於12／4開航，飛航桃園-日本仙台；「糖果機」將於12／26開航，飛航桃園-法國巴黎，屆時6架三麗鷗彩繪機都會正式上線，孫嘉明表示，會配合機隊跟航網，與營業單位討論放在哪個航線，未來也會是實際需求，調整到別的航線。

孫嘉明指出，長榮航跟三麗鷗的合作，是2005年到目前為止很重要的合作方式，不管是旅客、長榮航本身，還有三麗鷗互相幫忙的狀況之下，讓航空回到世界各地以外，有也有更多的粉絲，三麗鷗的粉絲也有可能成為長航空的會員，所以這是一個三贏的局面。