花2億元買1根香蕉！陸幣圈富豪孫宇晨現場開吃：大麥克香蕉的味道

▲孫宇晨吃下價值約2億元的藝術品「喜劇演員」（Comedian）。（圖／翻攝孫宇晨X）



記者鄒鎮宇／綜合報導

加密貨幣創業家、波場TRON創辦人孫宇晨日前在蘇富比（Sotheby's）的拍賣會上，以620萬美元（約新台幣2億元）標下香蕉藝術品「喜劇演員」（Comedian）。孫宇晨29日出席媒體發布會，並當眾吃下該香蕉，直言「比別的香蕉好吃多了，確實不錯」。

孫宇晨20日在國際拍賣行蘇富比於紐約舉行的拍會中，出價500萬美元勝過其餘6名出價者，再加上手續費後，順利以620萬美元標得義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的創作「喜劇演員」。

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孫宇晨表示，得標前10秒他難以置信，心想這次競標絕對會變成一件大事，直到落槌才確定自己得標，並下定決心要將這根香蕉吃掉，除了成為香蕉歷史的一部分之外，也讓話題性達到顛峰。

孫宇晨29日在香港尖沙咀半島酒店舉行發布會，除了分享競拍時的心路歷程，也直言黏在牆上的香蕉這件藝術品，代表藝術已進入後現代主義，並用香蕉形同NFT（非同質化代幣），屬於無形的產品，接著將香蕉剝皮，一口咬下。

對於香蕉的口感，孫宇晨說，「比別的香蕉好吃多了，確實不錯」、「老實說，對於一根有如此故事的香蕉，味道自然和普通香蕉不一樣。我品嚐出了一種100年前大麥克香蕉的味道」、「香蕉已吃，很好吃！」

據悉，孫宇晨購買了「喜劇演員」後，能得到卡特蘭的證書，以及香蕉變質時該如何更換的說明書。另外，大麥克香蕉（Gros Michel）是1950年代前進口美國的主要香蕉栽培品種，但20世紀初因黃葉病擴散，導致許多種植公司破產，1965年運往美國的大麥克香蕉成為最後一批，此後在美洲、非洲絕跡，並被目前市面上常見的華蕉（Cavendish）取代。