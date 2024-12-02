國科會選址國家發射場域 　周春米：屏東準備好了，將九棚打造成太空村

▲國科會前瞻處長蔡妙慈主持屏東縣滿州鄉九棚旅遊資訊站公聽會。（圖／記者陳弘修翻攝， 下同）

記者陳弘修／台北報導

屏東縣政府積極推動太空產業發展，全力爭取國家發射場落腳屏東，縣長周春米1日表示，屏東絕對會把握千載難逢的機會，與中央單位、地方鄉親持續努力，爭取將九棚打造為太空村，結合生態旅遊與觀光接軌國際，「建置國家發射場域，屏東準備好了」。

國科會今年8月27日公告「屏東縣滿州鄉九棚村」為國家發射場域其中一處候選場址。國科會前瞻處長蔡妙慈1日特別南下主持「屏東縣滿州鄉九棚旅遊資訊站」公聽會，屏東縣政府、國家太空中心、地方各級民意代表，以及超過百名在地鄉親踴躍參與並表達意見，眾人熱切期盼發射場落腳滿州九棚，而屏東縣政府地政處長陳錦屏、城鄉處長陳志宏、縣長室主任王品晴、原民處副處長蔡文進等人均出席與會，表達屏東縣政府的爭取決心。

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地政處長陳錦屏代表縣府發言時表示，感謝國科會給屏東機會，也謝謝在地鄉親支持，建議國科會和國家太空中心務必確保發射場域的安全，維護地方生態永續，以及提供地方鄉親共榮共好的回饋機制。

▲屏東縣政府地政處長陳錦屏感謝國科會給屏東機會，也謝謝在地鄉親支持。

▲▼超過百名屏東在地鄉親出席關心國家發射場落腳滿州鄉九棚村。

對此，國科會前瞻處長蔡妙慈也表示，國家發射場域是台灣發展太空科技與產業的基礎建設，綜觀國際案例，發射場域屬於較低開發強度，國科會特別重視與在地既有的歷史及人文結合，並與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技的特色，推升太空教育、產業觀光、交通建設等各面向的最大效益，提供在地就業機會。

在公聽會現場，與會的屏東居民除了表達支持國家太空政策及發射場域，也希望提出了希望能加強確保發射安全、降低對環境生態之影響，後續應有完善回饋機制等訴求。

蔡妙慈與國家太空中心同仁在回應時則強調，安全防護為發射場域最重要的課題，一定秉持最高標準進行後續規劃，國科會詳實記錄現場各界意見，作為後續規劃的重要參考，包括環境保護以及回饋機制，會參考在地居民需求及意見，研擬完善機制，選出與地方政府、在地鄉親共創共榮的最佳方案