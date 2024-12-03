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美國對中國半導體發動第三次制裁　這次鎖定工具製造商

▲▼ 美中晶片戰。（圖／CFP）

▲美中晶片戰。（圖／CFP）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，美國週一對中國半導體產業發起三年來第三次打壓，限制對包括晶片設備製造商北方華創科技集團在內的140家企業的出口。阻礙中國晶片的努力也打擊了中國晶片工具製造商Piotech。

此舉是拜登政府為阻止中國獲取和生產晶片的能力而採取的大規模行動之一，這些晶片有助於推進人工智慧的軍事應用，或以其他方式威脅美國的國家安全。現在距離共和黨前總統川普宣誓就職僅幾週，預計川普將保留拜登對中國的許多強硬措施。

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該計劃包括限制向中國出口高頻寬記憶體（HBM）晶片，這對於人工智慧培訓等高端應用至關重要；對24種額外晶片製造工具和3種軟體工具的新限制；對新加坡和馬來西亞等國家製造的晶片製造設備實施新的出口限制。

美國商務部長雷蒙多表示，此舉旨在阻止「中國推進其國內半導體製造系統，該系統將用於支持其軍事現代化」。

面臨新限制的中國企業包括近二十多家半導體公司、兩家投資公司和超過一百多家晶片製造工具製造商。這些公司包括Swaysure Technology Co、SiEn青島和深圳Pensun Technology Co，他們將被添加到實體名單中，該名單禁止美國供應商在沒有先獲得特殊許可的情況下向他們發貨。

當被問及美國的限制措施時，中國外交部發言人表示，這種行為破壞了國際經濟貿易秩序，擾亂了全球供應鏈，他在周一的例行新聞發布會上補充說，中國將採取措施維護本國企業的權益。新限制措施宣布後，中國商務部在官方網站上發表聲明稱，美國的限制措施是「經濟脅迫」和「非市場行為」的明顯例子。

關鍵字： 美中半導體

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