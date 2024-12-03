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快訊／台積電漲30元至1065　台股開盤大漲逾370點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（3日）以22972.3點開出，指數大漲235.37點，漲幅1.04％，隨後漲幅擴大逾370點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）開盤上漲25元來到1060元，漲幅2.42％，隨後漲30元至1065元；鴻海（2317）上漲2.5元至198.5元；廣達（2382）上漲4.5元至297.5元；陽明（2609）上漲0.9元來到75.2元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.06元至9.51元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌128.65點或0.29％，收在44782.0點；標準普爾500指數上漲14.77點或0.24％，收6047.15點；那斯達克指數上漲185.78點或0.97％，收在19403.95點；費城半導體指數上漲128.76點或2.61％，收5055.32點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 44782.0 ▼128.65 ▼0.29%
S&P500 6047.15 ▲14.77 ▲0.24%
NASDAQ 19403.95 ▲185.78 ▲0.97%
費城半導體指數 5055.32 ▲128.76 ▲2.61%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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