董瑞斌表態「年終8個月、加薪4%」　燒出大行庫薪酸困境

▲兆豐金董事長董瑞斌。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

兆豐金（2886）暨兆豐銀董事長董瑞斌在立法院表態「年終8個月、加薪4%」，引爆行庫年終加薪議論，行庫主管分析，泛公股民營銀行如第一銀、彰銀、華南銀較有機會與兆豐銀的薪情接近，但財政部100%持股的台銀、土銀因為視同公務人員，薪資待遇要再向財政部、行政院人事總處等上級單位溝通，現在恐怕只敢確認年終有稍微超過兆豐銀的一半，形成8大官股銀行「差別待遇」。

董瑞斌23日在立法院財委會備詢時表示，銀行雖有大筆打銷美國有不良債權干擾獲利，但今年兆豐銀年終獎金力拚能比照去年的水準，仍有上看8個月的機會，至於加薪則約3%，若再加上晉級升等，加薪幅度有望衝上4%，羨煞同行。

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據了解，除了兆豐銀以外，多家和兆豐會「DNA接近」的泛公股銀行都已向員工「信心喊話」年終與去年相當，不會縮水，除了兆豐銀落在「頂標區」上看8個月以外，第一銀行、華南銀行多有7備月的水準，而合庫銀、台企銀應在4.6個月之間。

不過台銀、土銀因為「綁定」公務人員規範，就算賺再多、盈餘100%貢獻給國庫，員工敘薪彈性不足，「做再好年終也就4.4個月」，薪資行情慘輸兆豐銀，想要追上合庫銀4.6個月的行情都很費勁，徵才難度也因此增加。

行庫主管感嘆，重賞之下才有勇夫，過去台銀、土銀福利好、待遇佳，有民營銀行員工考進行庫搶著要跳槽進來，現在金飯碗招牌明顯褪色，「以前搶考進行庫的人，大概是百裡挑一，通知備取等於落選，現在考台銀、土銀這些行庫，通知備取差不多就是可以準備來上班的意思了。」