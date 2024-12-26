勞工救命錢開辦首日！　申請金額逾29億元

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

114年勞工保險被保險人紓困貸款今（26）日起開始申辦，每人最高可貸10萬元，審核通過約7個工作天內就會入帳，截至下午4時，申請件數為29,051件，申請金額達29億196元，提醒有需求且符合資格的勞工朋友，1／10前都可向土地銀行提出申請。

勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於12月26日至明年1月10日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

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勞保局說明，貸款申貸資格須同時符合「生活困難需要紓困」、「參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日114年1月10日止）」、「無欠繳勞工保險費及滯納金」、「未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息」等4條件。

要注意的是，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。