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精進客戶金融體驗　中信銀行接軌國際　取得ISO10002、ISO10004雙驗證

▲▼ 中信 。（圖／中信）

▲中信銀行取得「ISO10002客訴品質管理系統」及「ISO10004客戶滿意度管理系統」雙驗證，今日舉行授證典禮，由DNV總經理謝振瑋頒發證書予中信銀行董事長陳佳文（前排右三），中信銀行副董事長詹庭禎（前排右二）偕同中信金控獨立董事楊聲勇（前排左一）、劉長春（前排右一）、季崇慧（前排左二）及其團隊共同見證。（圖／中信銀行提供）

圖、文／中信銀行提供

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）精進金融服務品質，落實公平待客原則，於日前獲「ISO10002客訴品質管理系統」及「ISO10004客戶滿意度管理系統」雙驗證，中國信託銀行以客戶為核心，個人金融業務已導入「ISO9001品質管理系統」多年，本次取得「ISO10002客訴品質管理系統」及「ISO10004客戶滿意度管理系統」驗證，顯示中信銀行重視客戶聲音、保障客戶申訴權益及積極邁向國際服務水準的努力獲得認可。

中信銀行獲「ISO10002客訴品質管理系統」及「ISO10004客戶滿意度管理系統」認可授證儀式於今（26）日假臺北市南港區中國信託金融園區舉辦，中信銀行董事長陳佳文今（26）日偕同副董事長詹庭禎出席，邀請中國信託金融控股公司獨立董事楊聲勇、劉長春、季崇慧觀禮，由立恩威國際驗證股份有限公司（DNV Business Assurance Co., Ltd.，簡稱「DNV」），總經理謝振瑋頒發驗證證書，肯定中信銀行的努力。

DNV總經理謝振瑋表示，「ISO10002客訴品質管理系統」提供系統化指引處理客戶抱怨流程，「ISO10004客戶滿意度管理系統」則幫助企業建立有效的系統監測並增進客戶滿意度，亦可協助企業提升定產品及作業流程的設計，中信銀行因重視客戶服務品質面項表現優異，因而得以一舉通過「ISO10002客訴品質管理系統」、「ISO10004客戶滿意度管理系統」雙驗證，將有助提高客戶信任和滿意度，鼓勵企業創新。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託精進流程及服務數位化，導入創新思維，重新設計金融服務流程且開創嶄新客戶體驗，中國信託自取得「ISO9001品質管理系統」驗證後，除了以顧客需求為導向，精進客戶金融服務體驗外，從民眾最常接觸的客戶服務與申訴下手，整合跨部門功能，從文件程序、流程設計與管控措施，皆須符合國際標規，後續執行結果與滿意度調查，則交由統籌單位妥善保存，並改善追蹤，以符合國際標規，提升客戶滿意度與品牌信賴度，達到永續經營之目的。陳佳文董事長感謝第一線同仁的努力，更勉勵所有同仁致力改善客戶服務、處理申訴品質及了解客戶需求等面向，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。

此外，中信銀行強化樂齡及弱勢金融友善措施，今年由中信銀行副董事長詹庭禎領軍，與中國信託金控獨立董事與中信銀行董事前往體驗第一線客服同仁的工作情況，並到分行視察客戶優先取號、聽障寫字板、視障服務鈴、無障礙櫃檯專人服務，以及「神盾聯防機制」識別異常交易行為等金融服務及設施，保障客戶資產安全。中信銀行將持續提供更優質多元的金融服務，落實企業社會責任，發揮金融影響力。

關鍵字： 中信銀行ISO10002ISO10004客訴品質管理系統客戶滿意度管理系統

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