月配息台股ETF大換血！00943增刪20檔　砍華碩抱聯電

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台灣指數公司今（26日）公告年終最後兩檔台股ETF兆豐電子高息等權(00943）與中信上櫃ESG30（00928）換股，牽動逾33億元資金移轉，其中00943增刪20檔，砍華碩（2357）、增聯電（2303），預計明（27日）正式生效。
規模26.1億元的00943目前共追蹤50檔成分股，此次增刪20檔，新增名單包括：
聯電、群光（2385）、新巨（2420）、創見（2451）、華立（3010）、聯陽（3014）、順達（3211）、臺慶科（3357）、 致伸（4915）、和碩（4938）、天鈺（4961）、宜鼎（5289）、世界（5347）、耕興（6146）、力成（6239）、久元（6261）、洋基工程（6691）、南電（8046）、長華*（8070）、金居（8358）。
成分股刪除20檔，包括：
華碩、億光（2393）、漢唐（2404）、超豐（2441）、義隆（2458）、增你強（3028）、零壹（3029）、華擎（3515）、凡甲（3526）、智易（3596）、鼎翰（3611）、聖暉*（5536）、豐藝（6189）、盛群（6202）、精誠（6214）、矽格（6257）、迅得（6438）、騰輝電子-KY（6672）、 志超（8213）、 明基材（8215）
規模7.77億元的00928此次則是增刪4檔成分股，新增名單包括：順達（3211）、家登（3680）、旺矽（6223）、M31（6643）。
00928成分股刪除4檔名單為：東洋（4105）、廣明（6188）、朋程（8255）、大江（8436）。
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