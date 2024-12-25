千萬勞工注意！明年9大新制上路　最低工資實施、勞保費率將調升

▲勞動部長洪申翰主持記者會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

今年將要結束，明年元旦起，將有9項勞動新制即將上路，包括最低工資調漲，約257萬勞工朋友受惠，其中有86％都是本國勞工；產業人才投資方案調整最高補助額度至10萬元；勞保費率調升為12.5％，勞工每月多負擔56元，估計約1037萬名勞工受影響等。以下為9大勞動新制：

一、最低工資實施

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保障勞工基本生活的基本工資，將由「最低工資」取代，自明年起，每月最低工資為28,590元，每小時最低工資為190元，預估約257萬名勞工受惠，這是自2016年以來，連續第9年調漲。

勞動條件及就業平等司長黃維琛說明，調整最低工資月薪為28,590元，對於基層勞工薪資有很大幫助，不是只幫助到移工，最大受惠者是本國勞工、占比86％。

二、修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」

配合每月最低工資調整修正分級表，將第1級月投保薪資由27,470元調整為28,590元，以增加勞工請領勞工保險及職業災害保險給付權益。

三、修正「勞工退休金月提繳分級表」

配合每月最低工資調整修正分級表第24級月提繳工資／月提繳執行業務所得為28,590元，預估約124萬名勞工受惠。

四、辦理勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕調作業

因應上述分級表修正施行，為簡政便民，減輕投保單位作業負擔，並維護勞工權益，勞保局主動辦理勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕行調整作業。

五、勞保費率調升

依《勞工保險條例》第13條規定，自2009年起勞保費率採「費率自動調整機制」，每2年調升0.5個百分點，最高上限為13％；2023年依法調整為12%，2025年調整後含就業保險費率1%、為12.5%，調漲之後預計共有約1037萬名勞工受影響。

受勞保費率調升影響，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為357元；若與現行勞保費用相比，明年勞工每月勞保費用將增加56元，雇主每月增加195元，政府每月增加27元。

六、產業人才投資方案調整最高補助額度

為協助在職勞工提升所需知識及職能，或是跨領域學習第二專長技能，勞動部推動產業人才投資方案，辦理多元化實務導向訓練課程，並補助參訓勞工80％或100％訓練費用，自明年元旦起每人每3年累計訓練費用最高補助額度由7萬元提高為10萬元，以鼓勵在職勞工自主學習。

七、技能檢定學科試題加列外語輔助服務

為協助外籍人士取得就業所需技術士證，勞動部自2019年起，陸續推動固定式起重機操作等32個職類技能檢定學科試題加列印尼語、越南語、泰國語及菲律賓等4種語言外語輔助；自明年起再增加配電線路裝修丙級、配電電纜裝修丙級、中餐烹調-葷、素食乙丙級、西餐烹調乙丙級、輸電地下電纜裝修丙級、輸電架空線路裝修丙級及食物製備單一級等7職類。

此外，適用對象除原有移工、新住民及來臺工作外國人外，明年再新增納入取得工作許可之外國留學生、僑生及其他華裔學生為得申請該服務對象。

八、移工婦幼權益保障指引

考量移工在臺工作期間可能會面臨懷孕、生產及育嬰等需求，勞動部整合多方資源，並邀請衛生福利部、教育部、內政部移民署等相關單位，以及雇主、仲介和移工團體共同研討，規劃訂定「移工婦幼權益保障指引」。

該項指引內容涵括懷孕前、懷孕期間、生產後與育嬰育兒4大階段，提供詳細的資訊與保障措施，且該指引有中文、英文、泰文、越南文及印尼文等5國語言版本，並附有懶人包和圖卡，方便移工、雇主、仲介及各地方政府參考與使用，後續會透過LINE@移點通、機場法令宣導、入國一站式講習、外國人勞動權益網、中外語廣播等多元宣傳管道進行推廣。

九、列冊輔導街友就業服務措施

提供職業訓練生活津貼，每月補助基本工資60％、補助最長6個月；提供求職交通補助金，推介地點距離30公里以上，補助500元，每年4次；職場學習及再適應計畫、服裝儀容整備服務計畫、臨時工作津貼、多元就業開發方案、技能檢定輔助、獎勵雇主僱用，每月最高發給1.1萬元、最長可領12個月。