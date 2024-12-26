貨櫃航運股只能賭短線？　法人：供給過剩長線風險大

▲有法人指出，美國港口的自動化設備的爭議議題，每次都是勞資雙方各退一步。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

長期追蹤貨櫃航運股的國內法人昨(25)日傍晚出報告，指出搶運是假議題，罷工也不足慮，今年前11個月貨櫃新船增加269萬箱(20呎櫃)創新高；新船待交訂單801萬箱，船隊供給將再增25%，未來幾年，新船大量下水，遇上關稅壁壘帶來的貨量需求減少，全球貨櫃航運持續供給過剩是很明顯的，貨櫃航運股只能賭短線，長線風險大。



報告中指出，航商透過各種題材，包括紅海爭議、巴拿馬運河缺水、美東罷工、川普上任前 搶運等支撐運價，實際上是透過抱團方式，進行減班及停航來支撐運價；但隨著新船不斷爆量，支撐的力道只會不斷減弱，難度也不斷升高。

貨櫃航運很明顯是過剩的產業，投資人要做多，僅能賭短線題材，是沒有長期供需因素支撐的；長期風險大。

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依據克拉克森(CLARKSONS)統計，今年前11個月 貨櫃船新接造船訂單388箱，今年12月24日全球貨櫃船隊總運力3143萬箱，待交貨櫃新船訂單 801萬箱，相當於未來全球船隊再增加25%。



避高關稅的搶運是假議題，從時間上來看，搶運已來不及；搶運是提前滿足未來需求，未來供給過剩會更惡化；加關稅，未來需求會更差，現在出貨已來不及趕在1月20日川普就任前，抵達美國。

縱使客戶不計一切，進行搶運，也只是提前滿足未來需求；等同於，川普就任後，庫存已提前到位滿倉，後續運送需求變很弱。川普上任，將立即動用行政命令拉高關稅，東西變貴後，商品需求將減少，運送需求自然明顯下滑。



美國東岸碼頭工人薪資爭議已不大；自動化爭議每次都是雙方各退一步；罷工沒薪水，川普加關稅，也對勞方不利，先前，10月1日美東碼頭罷工，工會尋求加薪77%，雇主團體則提出加薪幅度50%，10月4日達成折衷協議，未來6年內，薪資上漲約62%，工人結束罷工，返回港口工作。

有關自動化設備的爭議，從歷史來看，自動化設備的爭議，都是每次勞資爭執的焦點，每次都是勞資雙方各退一步，達成協議，應不成重大問題。

勞方進行罷工，會面臨沒有收入跟川普加關稅的壓力勞方罷工時，資方依照法律是不支付薪資的，因此，勞工是否願意，在已經取得62%加薪後，為了再增加幾%的加薪，而犧牲目前薪資再度進行長期罷工，這是有疑慮的。此外，1月20日川普上任，拉高關稅，可預期貨量將明顯減少，勞方的談判籌碼將減少。

本月中大華投顧分析師林睿閎曾指出，航運股後續恐難有大行情，因為短期間買盤來自關稅問題提早拉貨，川普上任恐出現空窗期導致價格不振，且元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)買盤買完以後，不易再有比法人更大的買盤托舉，因此不建議過度追高航運股，可以用區間價差操作為主。

海運業界高階則指出，川普的高關稅不太可能一上任就立刻生效，國際貨運預訂和支付平台Freightos估計此類關稅也不太可能在1月20日真正生效，甚至要等候數月時間。

以色列新創公司Freightos分析，儘管通常不需要國會的批准，根據川普過去所依賴的各種貿易法案中的法律部分來實施關稅的過程，從開始到實施需要更長的時間，有時甚至幾個月。

Verspucci Maritime的執行長詹森(Lars Jensen)則質疑川普是否可以立即提高關稅，不過雖然時程表可能仍存在疑問，但川普計劃的明確程度將導致美國進口商提前裝載貨物，以應對新的和增加的關稅。

因此業界高階認為，美國進口商還是有機會在高關稅實施前搶運一些貨，只是搶運後的後續運送需求會明顯下滑。