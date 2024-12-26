BBU族群熱度不減！4檔亮燈　AES-KY連拉2根、刷2年半高點

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣中型100指數將BBU（電力備援模組）高價指數股AES-KY（6781）納入成分股，預計12月31日生效，吸引投信買盤進駐，12月以來投信買超1291張，今（26）日股延續昨（25）日強勁攻勢，10點前就鎖住1180元漲停價位，創下2022年7月18日以來新高價位，至午盤西勝（3625）、新盛力（4931）、新能高（6558）群起亮燈漲停，順達（3211）漲逾9%，族群狂歡。

AES在AI伺服器BBU（電力備援模組）、納入台灣中型100雙重題材加持下，成為台股第16檔千金股，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，AES對於明年對BBU前景樂觀以待，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，明年BBU整體市場數量及營收都會較今年成長。

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12月投信買盤駐，買超張數1291張，激勵今日股價開高走高，再度亮燈漲停，創下2022年7月18日以來新高價位。

BBU題材熱，西勝在近期法說中分享，4年前就開始跟UPS(不斷電系統)大廠開始合作開始並持續發展自己的BBU技術，到目前為止在BBU上面有3個專利技術、還有7個專利技術也在申請中。類股中股價最低的西勝，今日午盤來到19.05元漲停價。

順達為台灣第二大電池模組廠，早期以筆電領域為發展主軸，產品線擴大到資料中心的BBU、ESS（儲能系統）、輕型電動載具（LEV），預期今年非IT佔比上看15~20%，全年毛利率可望從去（2023）年的8.81%向上突破雙位數。