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貿協新推出經貿指數　未來3年企業最看好東協、北美與歐洲次之

▲外貿協會調查台灣企業對美國大選前後的感受，並發表貿協經貿指數。（圖／貿協提供）

▲外貿協會調查台灣企業對美國大選前後的感受，並發表貿協經貿指數。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

面對全球政經變局，外貿協會董事長黃志芳今（26）日宣布新推出「貿協經貿指數」(TAITRA INDEX)，提供洞察全球市場趨勢的關鍵工具，這次針對企業主與CEO，在美國大選前與大選後各做一次調查，回收的2500份調查報告顯示，未來3年企業最看好的市場，東南亞與南亞看好度自選前的59.6%提高到63.7%，北美自52.0%提高到59.1%，歐洲自37.6%降為30.2%。

黃志芳指出，一般有效調查約做800份，貿協提高為2500份，首期貿協經貿指數聚焦於「外銷預期指數」，數據源自於兩項自辦調查：「貿協經貿調查」與「企業因應地緣政治情勢調查」，共計回收超過2,500份來自不同企業的有效回應。這些指標不僅涵蓋地緣政治議題，還擴展至人工智慧(AI)、數位行銷、ESG等重要趨勢。在地緣政治方面，特別關注美國總統大選前後，台灣出口業如何應對貿易環境的變動，以及企業如何調整策略以因應全球地緣經濟的變化。

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貿協經貿指數將持續透過官方網站、LinkedIn、FB及X平台同步發布最新的中英文數據。指數內容將不斷擴展，涵蓋更多新興趨勢，並深入分析影響台灣產業發展的關鍵因素。貿協誠摯邀請各界踴躍參與，提供更多元的視角與寶貴建議，攜手洞察市場脈動，共同提升臺灣產業的國際競爭力。

這次調查貿協外銷預期指數在美國總統大選後自42.8%提高為45.1%，除了選舉不確定性消除的正面影響，也可能反映對川普重商政策的樂觀期待。然而指數仍低於50的中立線，顯示台灣出口業者對外銷前景依然保持謹慎態度。

台灣出口企業當下外銷環境感受，47.5%不看好，45.3%中立，7.2%看好，顯示台灣出口業者對當下外銷環境感受趨保守，相較下「外銷預期指數」顯現的展望則較正面，普遍期許環境將改善。

台灣出口企業未來三年美元兌台幣匯率展望， 預期美元貶值佔26.8%，持平佔34.1%，看升佔的34.8%，出口業者比例都接近三分之一，惟升值稍多，表示匯率走勢仍存在高度不確定性，成為企業營運的重要風險。

台灣出口企業對美國關稅未來三年增幅預期， 61.2%出口業者認為川普將兌現競選主張加徵的10~20%關稅，27.4%企業則樂觀認為實際課徵幅度並不會那麼多。

對關稅成本的轉嫁能力，67.3%企業估能夠轉嫁部分關稅成本，10.7%出口業者估能轉嫁關稅成本，1.5%甚至能利用機會提升利潤。20.5%則認為需自行吸收，亟需提升競爭力。

超過九成出口業者目前沒有赴美製造的計畫，但隨著川普上任後的經貿政策更加明確，供應鏈可能動態調整。

台灣出口企業因應地緣政治風險策略比重指數面對地緣經濟風險，企業主要仍以減低成本、增加研發等傳統方式應對。建立地緣經濟分析能力、增加財務韌性等先進策略尚未被普遍採用。

出口企業未來一年AI投入趨勢，48.1%持平、估上升的有37.3%、大幅上升5.6%、降低5.9%。產業AI化是將AI作為工具，優化既有產業的運作流程和效率，例如行銷文案與AI共創。而AI產業化即是發展以AI為核心的新產品、商業模式，例如自動駕駛。

關鍵字： 貿協經貿指數未來3年最看好東協北美歐洲次之

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