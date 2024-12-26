博盛上櫃上櫃首日漲逾11%　中籤最高賺2.65萬元

▲博盛半導體今日上櫃。（圖／博盛提供）

記者高兆麟／綜合報導

博盛半導體（7712）今日以承銷價186元正式上櫃掛牌交易，並上演蜜月行情，今日股價來到高點212.5元，大漲 14.25%，終場收206.5元，漲20.5元或11.2%，以抽籤承銷價186元估算，若在今日盤中最高價賣掉，一張現賺2.65萬元。

博盛半導體受惠產品組合改變，該公司大幅提升獲利；2024年前三季累計營收為新台幣10.64億元，年增5.32%、營業毛利3.8億元，年增34.44%，毛利率35.77%，年增7.75個百分點，稅後淨利新台幣2.01億元，年增64.38%，EPS 6.83元，年增57.01%；獲利已超過去年全年。

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在全球科技應用快速變革的浪潮中，博盛以全球市場佈局和技術創新為核心，憑藉其在全球24個國家超過87家經銷商，從AI伺服器到電動車，再到再生能源與5G應用，透過高階技術與新產品線，快速拓展市場。

在技術創新方面，博盛近期推出的Dr. MOS（Doctor MOS）產品是公司研發成果的重要里程碑。Dr. MOS將驅動IC與高低側MOSFET整合至單一QFN封裝，大幅縮短控制信號傳輸距離，同時優化熱能管理。博盛董事長孟祥集表示，Dr. MOS專為高性能AI伺服器和GPU供電設計，因其低功耗與高頻率特性，特別適用於需要快速反應時間與高效能的應用場景，而這也將成為博盛未來重要的營運動能。

此外，博盛亦計劃推出SPS（Smart Power Stage）產品。SPS在Dr. MOS基礎上增加了「溫度監測」和「電流監測」功能，適合用於高功率AI伺服器、電信設備和5G高頻資料傳輸等應用。憑藉這些高階產品，博盛有望進一步拓展高利潤市場，持續提升營收與毛利率。

隨著生成式AI與大型語言模型的興起，全球伺服器市場需求快速增加。根據TrendForce數據，2024年全球伺服器出貨量預計達13,654千台，年增率約2%。儘管整體經濟增長放緩影響伺服器採購，但AI伺服器需求的激增為市場注入新活力。

博盛早已布局AI伺服器應用，其功率半導體技術已通過多家美系雲端服務供應商的驗證，成為主要供應商之一。其最新功率半導體產品可支持48V電壓輸入的DC-DC電壓轉換，專為伺服器的高效能需求而設計，並成功進入一家美系CSP巨頭的供應鏈。這不僅是技術實力的體現，也進一步鞏固了博盛在AI伺服器領域的市場地位。

孟祥集強調：「技術升級與市場拓展將是我們持續增長的核心動能，博盛的目標是成為推動全球智慧化與綠色經濟的關鍵力量。」展望未來，博盛將繼續深化技術創新，專注於AI伺服器、電動車和新能源應用等高毛利、高成長市場，同時持續優化全球行銷網絡，降低市場風險並提升市場占有率。

