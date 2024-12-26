美股散戶最愛榜出爐！輝達躍升第1　兩檔ETF買氣不墜

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《CNBC》報導，Vanda Research 的數據顯示，今（2024）年全球散戶在美股輝達（NVIDIA）投資了近300億美元，這使其成為今年散戶在網路上購買最多的股票，除了NVIDIA以外，今年交易量前5大標的居2~5名依序是SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust），特斯拉、QQQ（Invesco納斯達克100指數ETF）以及超微（AMD）；雖然排名首位NVIDIA的淨流入量幾乎是 第2名SPY的兩倍，但是SPY和QQQ這兩檔ETF在近3年美股交易表現上買氣不墜，穩居交易量最多前5名。

從過往紀錄來看，2023年美股交易量前5名依序是：特斯拉、SPY、QQQ、NVIDIA、亞馬遜；2022年交易量前5則是：SPY、特斯拉、QQQ、蘋果、AMD。

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Vanda 高級副總裁 Marco Iachini 表示，事實證明，NVIDIA是一隻從特斯拉手中搶盡風頭的股票，因為其股價漲幅令人印象深刻。

這是NVIDIA的最新成就，他進入備受推崇的道瓊工業平均指數，這30種股票指數是 2024 年表現最好的股票。

儘管 12 月的交易波動較大，但「七雄」股票在 2024 年收盤時仍有望上漲 180% 以上。這一飆升已推動該股躋身市值超過 3 兆美元的精英公司行列。NVIDIA現在是美國第二大最有價值的公司

當然，這種對NVIDIA股票的推動導致該股在普通投資者持有的股票中發揮了更大的作用。 Vanda 數據顯示，NVIDIA在普通散戶投資者投資組合中的權重已從 2024 年初的 5.5% 上升到了 10% 以上。此外，Nvidia 到 2024 年的零售淨流入比三年前增加了 885% 以上。

投資銀行 DA Davidson 的技術研究主管吉爾·盧裡亞 (Gil Luria) 表示，散戶投資者如此迅速地成為所有權的重要組成部分，NVIDIA確實脫穎而出。