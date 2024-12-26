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高息ETF績效全陣亡！緊盯年底行情　跟著大盤更吃香

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／股股知識庫

2024年進入倒數，年尾的熱鬧也預告著台股又走完一年，而回顧台灣投資人最愛的ETF，不管是高股息、市值型還是產業型，到底一年的績效評比誰最好？展望年底到過年的時間，台股又會有什麼行情？今天一次搞懂。

2024 ETF定期定額績效排名：高股息全數陣亡

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如果根據據證交所定期定額交易戶數的最新統計資料來看，可能要讓廣大股民失望，因為今年即便是多頭年，台股大盤爆漲5千點，但並不是每檔ETF的定期定額報酬率都能繳出正報酬，尤其是今年很熱門的明星級別高股息ETF。

▲▼ 股股知識。（圖／股股知識提供）
▲▼ETF績效表現。（圖／股股知識提供，下同）

從上表可以看到，據統計至12/23號，包含00919、00929、甚至是老牌的0056等高股息ETF通通交出含息負報酬，只有00878維持正報酬1.64%，等於定期定額了一年，漲幅可能還跑輸通膨。

▲▼ 股股知識表2 。（圖／股股知識提供）

而最有趣的是，台股ETF在定期定額一年的績效排行中，表現最好的竟然是海外ETF的統一FANG+尖牙股ETF，接著是元大的標普五百ETF，然後才是科技股ETF與大家熟悉的 0050。

不過這也並不意外，作為這次AI產業爆發最為受惠的科技巨頭們，00757正好將其全數納入成分股，績效表現佳也是相當合理的事情。

而展望明年將是牛市以來的第三年，各大機構仍認為AI是全球市場的主旋律，加上川普交易概念，00757仍有望掌握優勢，繼續保持良好的漲幅。

美股VIX出現極端值容易落底
▲▼ 股股圖片1。（圖／股股知識提供）

最後，投資人最擔心的是這幾周台股的上沖下洗，台股又爆漲將近六百點，重新站回兩萬三，許多投資人都不好受，也會顯得昏頭霧水，但如今各項利空漸漸平息，我們可以檢視當下的數據與環境，嘗試去推測未來的狀況，其中蠻關鍵的當屬 VIX 指數的極端現象，投資人可以先看上圖。

黑線：代表 S&P 500 指數的走勢，顯示股市整體表現。
藍線：表示最高的 VIX 期貨合約價格與現貨 VIX 指數的百分比差距（% Spread）。


當藍線在 0%之上，表示 VIX 期貨價格高於現貨價，市場處於正常的「期貨升水」狀態，這通常是穩定市場的特徵。當藍線在 0%之下，表示 VIX 期貨價格低於現貨價，這種「期貨貼水」通常反映市場的恐慌或高度波動。

而在FOMC會議後，可以看到這次的VIX 指數遠高於其期貨價格，導致如圖中所表現的嚴重負面讀數。

但這到底有多負面？要知道上次出現這樣的讀數，是在 2020 年新冠疫情崩盤期間，當時是全球疫情爆發的恐怖事件，而這場大屠殺花了幾天才結束。

而回到上周來看，市場是否正在面對如疫情般的全球性恐慌事件呢？如果不是，其實就很有可能是短線修正後的落底機會。

▲▼ 股股知識圖2。（圖／股股知識提供）
 上圖是恐慌指數（VIX）飆漲超過40%的後續標普五百漲跌回測，可以看到週四FOMC會議後的 VIX 漲幅是歷史上第二大單日漲幅，而從統計數據來看，在VIX出現劇烈漲幅後的1個月與3個月後的報酬都是正數，尤其在3個月後平均會有6%左右，如果說我們仍相信2025年的牛市將會繼續，那對於2024年底到2025年初的行情就不該恐慌。

▲▼股股知識圖3。（圖／股股知識提供）
 

最後當然還是回到台股，我們用上圖來看，上圖是川普當選總統的2016年跨到2017年的台股走勢，可以看到當時的台股也是在12月走低，隨後在一月開啟強勁的反彈，而且是連續漲到過年前，過完年後伴隨美股繼續大漲，雖然黑箭頭處為新年開盤開高走低，但回測均線後，就直直向上噴出到二月中。

▲▼ 股股知識表3。（圖／股股知識提供）

為此，除了買入大盤型ETF之外，如果想要觀察年底行情的可能性，留意各大老AI與權值股的表現是最重要的，畢竟大盤若想上漲，這些權值股就不會缺席，而老AI作為主流個股的和心，若在沒有其他利空侵擾下，應該也要有不錯的表現。

本文由《股股知識庫》授權《ETtoday新聞雲》刊登，不得轉載。


原文出處：2024高息ETF績效全陣亡！新的一年還想投資ETF?專家：專注AI與權值股

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關鍵字： 台股ETFAI權值股VIX

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