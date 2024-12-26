EVOASIS宣布啟動IPO 　董座陶百群：2025充電樁數量翻倍、2026台灣掛牌

▲EVOASIS董市長陶百群。（圖／記者陳弘修攝）

記者陳弘修／台北報導

EVOASIS (源點科技) 董事長陶百群26日表示，EVOSIS的充電樁數量持續攀升，全台目前擁有超過400支 DC 充電槍和600支AC慢充，服務範圍包括都市區與高速公路服務區，預計明年還要增加800支充電槍。看好台灣電動車充電市場與未來發展藍圖，陶百群也宣布啟動IPO 計劃，目標是2026年在台灣股市掛牌。

EVOASIS在26日舉行年終記者會，陶百群是在這場記者會中做上述表示。他指出，EVOASIS 是一個為充電服務而生的品牌，持續創新與突破，推動充電基礎設施的發展，希望為台灣電動車主提供更便捷、更高效的充電服務，「預計到2025年，全台充電樁數量將實現翻倍增長」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陶百群表示，這個月底，EVOASIS 在台北市的「充電綠洲」已全面上線，智能AC樁首度支援「隨插即充」功能，並涵蓋大安、中山、中正、肉湖、文山、松品）信義、南港等核心區域，車主在台北都會區將能輕鬆實現隨停隨充，停車即充電，無縫接軌便捷充電體驗。

▼（圖／翻攝EVOASIS臉書）

另外，EVOASIS目前已在國道7個休息區提供服務，包括國道3號的西湖、南投、關廟，以及國道6號的東草屯休息站等。車主只需啟用 EVOASIS APP，即可輕鬆查找並啟動國道全品牌充電樁，使用 EVOASIS APP進行充電的車主，還能享有專屬優惠，包括聯邦綠卡回饋12%﹑加值 EVOASIS充電金享9折等多項福利。

對於EVOASIS的未來發展，陶百群在記者會上也正式宣布啟動IPO 計劃，計劃於2026年在台灣股市掛牌。他強調，EVOSIS的目標是成為台灣電動車主的綠洲，推動更綠色、更智慧的出行，並助力台灣走向更加乾淨、安靜的生活環境。

EVOASIS副董事長鄭旭捷也補充表示，「我們正積極拓展國際市場，將台灣品牌帶向世界，在全球市場開創更多機會」，2025年除了全台充電樁數量翻倍，同時也會持續推動開放共享的充電生態系，與更多充電營運商深化合作，讓電動車主無需切換不同APP，即可輕鬆使用全台各地的充電設施，提供更加無縫、便捷的充電體驗。