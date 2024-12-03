ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

「631理財法，先存再花」　3年做到買房！

▲省錢,存錢。（圖／pexels）

▲透過正確理財規劃和投資策略，即使是小資族也能逐步累積財富。（示意圖／pexels）

文／今周刊

台灣在過去30年來，收入後20%民眾平均收入減少1萬元，最有錢20%民眾，平均資產從1300萬變成5100萬，貧富差距從16倍擴大到66倍。面對貧富差距、低薪、高房價壓力，奉行不買車、不買房、不生育、不消費的「躺平族」，成為年輕一代的代名詞。理財作家楊倩琳認為，年輕人不應躺平，從每月存下3000元開始，採用631理財法、先儲蓄再消費、透過正確理財規劃和投資策略，即使是小資族也能逐步累積財富，實現財務自由。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「時間與複利是小資族最好的朋友。」針對感到絕望的年輕人，楊倩琳表示，並不需要擁有一大筆錢才能開始做理財規劃，每月如果能定期定額3000元做投資，找到長年報酬率穩定6%標的，30年後也會滾出300多萬，隨工作年資增加、升遷、轉職，每月能投資額度也會增加，能更加速自己累積第一桶金的時間。

631理財法　先儲蓄再消費

 

許多人即使每月有穩定收入，但仍有存不到錢的困擾，楊倩琳認為，這類型的民眾多半需要先改變「先消費再儲蓄」的習慣。他提出最適合小資族使用的「631理財法」薪水的60%用於日常開銷，30%用於儲蓄與投資，10%則投入保險或自我提升，例如：購買課程學習。假設每月5日發薪3萬元，就可設定每月6日定期定額扣款9000元做投資，避免先花後存情況。她補充說明，隨時間累積、儲蓄與投資會超越自己每月消費，可調整比例為3:6:1，加速擴大儲蓄額度。

楊倩琳分享自己的做法，她在泰國有投資房地產、目前已存下5房，她的方式是「每月1日固定收到1.3萬元房租，3日設定自動投入到泰國高配息ETF，泰國高配息ETF每年約有4~5%報酬率，3年後又可累積一筆30餘萬元本金、成為購買下一間房子的頭期款。」

333法則　核心衛星分散投資

儲蓄與投資部份，楊倩琳建議可參照「SMART 333」分配概念，將每月可投資額度分成三等份，核心部位投入大盤指數型ETF，例如：0050(元大台灣50)、006208(富邦台50)，若小資族想要買到更多股數，或擔心台積電比重過高風險，也可考慮00922(國泰台灣領袖50)、00923(群益台ESG低碳50)，兩者都有規定ETF個股最高占比。若是以高股息ETF為核心，可選擇上市歷史較長標的。

衛星配置方面，楊倩琳建議可投資主題型ETF，像是AI、半導體相關產業，可選擇00927(群益半導體收益)、00881(國泰台灣5G+)、00891(中信關鍵半導體)

楊倩琳表示，如果希望長期累積資產，最好的投資時間就是一輩子，長期穩定投入、逢低加碼，高機率都會贏得不錯報酬。「原先預期每年領6%報酬，標的在當年漲超過50%，等於把未來8年報酬都先賺到了，也可先停利。」楊倩琳提醒，投資股市沒有絕對正確策略。每位投資人都應在投資前思考自己可承受多少風險，依自己能接受條件選擇投資方式。

楊倩琳也在節目中分享財富自由後帶來的巨大改變，以及她每年透過九宮格方式幫助自己實現自我，歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多 https://lihi.cc/DNg4q

更多今周刊文章
雄獅重返東區「6折回租」帝寶劉媽媽金店面，18坪1年創5億營收！為何說開30店就不開了？
台塑四寶至暗時刻！除了南亞，台塑、台塑化、台化股價跌破2008年低點...定存股變壁紙，還有救嗎？

關鍵字： 今周刊631理財法理財

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／9、10月發票誕生21名千萬富翁　有人花35元買咖啡中大獎

快訊／9、10月發票誕生21名千萬富翁　有人花35元買咖啡中大獎

財政部今（3）日即將公告今年9-10月期統一發票大獎清冊清冊，財政部提前透露千萬特別獎「28630525」共有21人幸運中獎，有民眾在超商花35元買咖啡就中大獎；200萬元特獎「90028580」則有14名幸運兒得到財神爺眷顧。

2024-12-03 10:30
基辛格閃退後喊「一生榮耀」　英特爾起落40年一文看

基辛格閃退後喊「一生榮耀」　英特爾起落40年一文看

英特爾2日震撼宣布，執行長基辛格於1日起退休，消息公布後，基辛格也發文表示，能帶領英特爾是他一生的榮耀，並感謝與他共事的夥伴。

2024-12-03 10:42
基辛格閃退　陸行之：最不想看到這4人救英特爾

基辛格閃退　陸行之：最不想看到這4人救英特爾

美系半導體大廠英特爾2日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）在經歷了40 多年的傑出職業生涯後從公司退休，並辭去董事會職務，市場關注將由誰來接下此重任，半導體觀察專家、前巴克萊證券分析師陸行之點名「不希望看到這4人來救」。

2024-12-03 11:59
年底ETF換股大戲！2檔今生效　00938金融股大洗牌

年底ETF換股大戲！2檔今生效　00938金融股大洗牌

年底ETF換股大戲上演，資產規模逾36億元的凱基優選30ETF（00938）與逾133億元群益科技高息成長（00946）2檔ETF公布更換成分股，其中00938上市一個股後首換股，且30檔成分股中換股家數多檔14檔，成分股大洗牌，新增航運股，剔除以銀行為主體5檔金融股，改為以壽險和證券為主；另00946則是增刪9檔。

2024-12-03 11:17
00929配息腰斬引爆失望性賣壓　50分鐘逾70萬張天量居成交王

00929配息腰斬引爆失望性賣壓　50分鐘逾70萬張天量居成交王

月月配台股ETF始祖復華台灣科技優息（00929）受到配息創史上新低影響，今（3）日引爆多空對作，開盤不到50分鐘成交量已衝破70萬張，不僅成為上市成交量最大個股，也創下本身上市以來最大量，由於逢低買盤也不少，股價一度翻紅。

2024-12-03 09:55
航空股起飛！長榮航、台灣虎航股價創新高　華航漲近7％

航空股起飛！長榮航、台灣虎航股價創新高　華航漲近7％

台股今日大漲，航空業看好明年客貨運市場續旺、油價下跌等利多，股價持續衝高，長榮航（2618）盤中漲至45.3元、台灣虎航（6757）站上84.7元，都寫下掛牌以來新高價；華航（2610）則是漲近7％、寫近17個月來新高；星宇航空（2646）則漲約4％。

2024-12-03 11:15
群聯業外豐收！子公司處分持股EPS貢獻21元　股價上漲逾4%

群聯業外豐收！子公司處分持股EPS貢獻21元　股價上漲逾4%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）宣布旗下全資子公司Core Storage Electronic（Samoa）Limited處分部分其持有的深圳宏芯宇電子，處分投資利益約44億元，以群聯目前股本20.48億元，市場估每股估可貢獻EPS逾21元；受此利多，群聯早盤股價最高來到489元，上漲21元，漲幅4.4%。

2024-12-03 10:51
季辛格被退休　專家：英特爾臨多重課題應有共同執行長

季辛格被退休　專家：英特爾臨多重課題應有共同執行長

英特爾無預警宣布執行長季辛格從公司退休，12月1日起生效。半導體產業專家表示，這意味著英特爾宣告季辛格先前的營運方針失敗，未來將會有新方向與目標，不排除可能是英特爾起死回生、站穩腳步的轉捩點。

2024-12-03 10:32
東洋國產後線抗生素新藥Polymyxin B　12月起獲健保給付

東洋國產後線抗生素新藥Polymyxin B　12月起獲健保給付

台灣東洋自主開發治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的後線抗生素「Polymyxin B 國產新療效、新使用途徑新藥」，繼今年 2月取得食藥署藥證後，12月起亦獲健保署健保給付，成為國內治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的健保用藥新選擇。

2024-12-03 13:09
資策會蕭博仁「家庭因素」拒接執行長　董座黃仲銘兼代

資策會蕭博仁「家庭因素」拒接執行長　董座黃仲銘兼代

財團法人資訊工業策進會（資策會）蕭博仁副執行長因家庭因素婉拒接任執行長一職，目前本會將從產學界尋覓執行長適當人選，故於新任執行長上任前，將由黃仲銘董事長兼任執行長一職。

2024-12-03 13:06

讀者迴響

熱門新聞

張忠謀神預言「不信英特爾能重回盛況」　基辛格提前退休

快訊／9、10月發票誕生21名千萬富翁　有人花35元買咖啡中大獎

00929配息腰斬引爆失望性賣壓　50分鐘逾70萬張天量居成交王

美超微「妖股」回神暴漲20%　公司換財務長、不法疑雲利空退散

達人推定期定額這支ETF　「遇再壞行情都能賺」

英特爾換下基辛格「神仙難救」　科技專家：台積電繼續一個人的武林

抽中拼賺3萬6！本周5檔申購起跑　博弘價差最大

高息落漆！4檔月配ETF開獎　年化配息率最低跌破2%

獨／就安基金濫花8千萬揭秘　從咖啡豆、清垃圾到網軍都是它埋單

董事長秘書月薪80K　內行一看搖頭「難怪會缺人」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366