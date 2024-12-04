新壽「旅平險集體彙繳件」首家獲准上路　一指輕鬆完成投保

▲新壽「旅平險集體彙繳件」上路，解決團體旅遊親簽要保書痛點。（圖／新壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

新光金控（2888）子公司新壽積極落實保險數位服務，日前為業界首家獲金管會同意試辦「旅平險集體彙繳件」，首創客戶投保旅平險只需登入專屬網頁【新光e起遊】，只要客戶確認完成身分證資料查驗及行動身分識別服務（Mobile ID）認證，即可視為親簽完成投保，網頁於昨（3）日正式上線後，可望解決許多團體旅遊民眾過往都需親簽要保書的痛點。

以往旅平險集體彙繳件的親簽替代措施適用對象僅限學校、政府機關、村里辦公室舉辦的國內旅遊團等，被保險人均可自行上網驗證同意投保，其身故保險金額不可高於200萬元，此次新壽為業界首創獲准試辦擴大使用範圍，更納入一般機關團體、家族、朋友旅遊皆可使用，旅行地點:不限國內或國外，身故保險金額也可依投保來源大幅調高保障，可望滿足所有民眾投保需求，符合主管機關普惠金融政策目標。

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新壽表示，過去民間舉辦團體旅遊活動時，較不容易於活動前取得全體遊客的要保書簽名，但未來若有多人同時需要投保旅行平安保險，可與業務員提出要以身分驗證取代簽名的投保需求，待收到認證通知簡訊，個別登入新光人壽專屬網頁【新光e起遊】，閱讀投保內容、相關注意事項後，先進行本人的國民身分證資料查驗，接下來進行Mobile ID認證，認證完成視同客戶同意投保，若客戶為未成年人則會以其法定代理人進行相同的認證方式。業務員不需再提供紙本逐一給客戶簽名，客戶也能輕鬆完成投保作業。

此外，為確保客戶權益， MobileID服務主要是客戶透過載有SIM卡的行動裝置，連線至行動通信網路發出確認請求，透過TWID身分識別中心(台網)向所屬電信業者確認門號登記者是否即為客戶本人，強化身分認證。免下載軟體，任一行動裝置皆可使用，真正落實企業公平待客服務理念。

