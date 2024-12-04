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王品搶攻過年圍爐商機　推出熱年菜組合拚業績增2成

▲王品推出熱年菜。（圖／王品提供）

▲王品推出熱年菜。（圖／王品提供）

記者廖婕妤／台北報導

搶攻過年圍爐商機，王品（2727）旗下4大中餐品牌共推出3500套熱年菜組合，看好營收可成長1-2成至2000萬元；冷凍年菜去年業績約6000萬元，今年則預計較去年成長3成。

王品集團這次攜手金蘭食品，在年菜套組各添聯名菜品，4大中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾」、「朝粥幫」推出4大熱年菜組合，總共3500套，最低售價5888元起，適合6-10人享用，看好今年仍會有限量外帶商機，估計熱年菜營收可成長1-2成至2000萬元。

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此外，根據內政部最新統計，今年10月全台每戶平均人數為2.48人，顯示現在家庭人口組成越來越少，為讓小家庭有更多選擇彈性，4大中餐品牌也推出單品、小套組年菜，最低1588元起；即日起開放線上預購，明年1／28除夕當天現做現取。

另除了熱年菜之外，王品集團也推出冷凍年菜，今年選用龍蝦、龍虎斑、金目鱸魚、和牛等豪奢食材，推出冷凍年菜3大套組，其中，「海陸龍蝦豐年味」組囊括豪華年菜與和牛鍋物，適合大家族澎湃除夕夜，也首次為4人核心家庭推出「山海盛宴享食尚」組合，5道海陸佳餚只要3,000元有找，加上4款人氣鍋物組合，看好今年銷售業績年增3成。

關鍵字： 王品年菜過年

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