00952首換股！增刪19檔　納廣達剔鴻海

快訊／00919規模衝破3000億 台股ETF第4家

受惠高穩配息政策，群益台灣精選高息ETF（00919）今（4）日規模突破3000億大關，以3018億元成為第4檔「3千億以上」台股ETF。

南韓快閃戒嚴！外資：轉單AI優勢區域 台灣等4地受惠

南韓總統尹錫悅發動戒嚴迅速遭國會推翻，雖在6小時後解嚴，但美系外資並不買單，認為該國整體投資信心已受影響，加上北韓地緣政治威脅，建議減持南韓曝險部位，轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度，以及受惠內需的印尼和泰國。

配息好揪心！00929規模急縮53億 00919叩關3000億

17檔台股ETF在本月除息，各投信公司公告配息行情左右相關標的規模，其中月月配始祖、復華台灣科技優息（00929）因配息急縮至0.05元創新低，該檔ETF總規模也明顯縮水逾53億元；季配型群益台灣精選高息（00919）則因為維持0.72元歷史高水位，宣布配息後隔日規模大增52.91億元，總規模來到2999.28億元，向3000億元叩關。

英特爾急尋新執行長 外媒爆洽詢陳立武及Marvell執行長接任

英特爾在前執行長基辛格退休後，據外媒彭博社報導，公司正尋找新執行長，並將主要集中在尋找外部人士身上，目前考慮的候選人包括Marvell負責人Matt Murphy和前EDA大廠Cadence Design執行長陳立武，他先前也曾擔任英特爾的董事但在今年閃辭。

戒嚴之亂！南韓2網銀衰躺槍 一度「領到斷線」

南韓總統尹錫悅12月3日晚間突然宣布戒嚴，引爆民眾恐慌，據當地媒體披露，Toss、Kakao Bank用戶當天凌晨遭遇暫時性連線延遲、服務中斷的情況，而在尹錫悅宣布解嚴後，相關業者都已正常使用該服務。

華冠擺脫「壁紙股」浴火重生 連飆12根漲停

昔日手機代工廠華冠（8101）上個月重新掛牌上市後股價一飛衝天，今（4）日甫開盤衝上29.35元漲停價，連飆12根。

債券ETF本月除息一表看！ 00953B年化配息率衝8%

降息循環啟動債券投資契機，投資人想順勢卡位降息帶來的債市機會，債券ETF投資熱，更是讓投資人期待配息金額。根據CMONEY最新債券ETF配息概況資料顯示，有34檔債券ETF將於12月除息，其中以00953B群益優選非投等債預估年化配息率8.12%最高，00953B在首次配息後3天就填息，且之後收盤價至今也頻創新高，00953B將於12月6日進行第二次除息，收益配發日為12月27日，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為12月5日。

南韓「快閃式」戒嚴 當地台廠：營運業務如常

南韓總統尹錫悅突襲戒嚴6小時，又因國會表決通過宣布解除，市場關注台廠在當地據點狀況。半導體封測廠日月光投控和傳動元件廠上銀今天上午均表示，當地營運和業務正常運作。

台積電2奈米傳良率提高6％ 幫客戶節省數十億美元

台積電（2330）預計將於明年下半年開始使用其N2製程，根據外媒tomshardware報導，台積電團隊已成功將測試晶片的良率提高了6%，為公司客戶創造了數十億美元的節省。

新勞長立院處女秀 洪申翰：下周公布北分署重啟調查報告

勞動部長洪申翰今（4）日赴立法院衛環委員會進行業務報告並備詢，這是洪首次以部長身分參與，會前受訪時他表示，北分署案正在進行重啟調查，下周就會公布重啟調查報告，且這份報告的召集人就是他，「我會對這份報告負責。」