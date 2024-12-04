00952首換股！增刪19檔　納廣達剔鴻海

▲00952今公告19檔成分股換血。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
今年9月成立的AI ETF新兵凱基優選台灣AI 50（00952）今（4）日公告成分股首度調整，共增刪19檔，納廣達（2382）、剔除鴻海（2317）。
台灣指數公司公告「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數」成分股納入19檔，分別：仁寶（2324）、技嘉（2376）、廣達、威盛（2388）、建準（2421）、創見（2451）、晶豪科（3006）、緯創（3231）、力旺（3529）、神達（3706）、美琪瑪（4721）、康普（4739）、友輝（4933）、祥碩（5269）、中磊（5388）、台燿（6274）、達發（6526）、緯穎（6669）、宏捷科（8086）。
成分股刪除19檔，分別：光洋科（1785）、鴻海、旺宏（2337）、光罩（2338）、盛達（3027）、台星科（3265）、京鼎（3413）、神準（3558）、合勤控（3704）、晶呈科技（4768）、新唐（4919）、譜瑞-KY（4966）、達興材料（5234）、世界（5347）、精成科（6191）、海韻電（6203）、聯茂（6213）、群電（6412）、台虹（8039）。
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