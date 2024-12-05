玉山金攜手5家金控推進永續金融　第二屆先行者聯盟成果斐然

▲金管會副主委陳彥良(右四)、綜合規劃處長胡則華(左三)、玉山金控總經理陳茂欽(右三)、第一金控總經理方螢基(左起)、國泰金控總經理李長庚、元大金控總經理翁健、兆豐金控總經理蕭玉美及中信金控總經理高麗雪出席永續金融先行者聯盟第二屆成果發表記者會。

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金控（2884）擔任永續金融先行者聯盟第二屆輪值主席，今(4)日舉辦第2屆成果發表會，由金管會副主委陳彥良出席指導，先行者聯盟成員玉山金控、元大金控（2885）、中信金控（2891）、第一金控（2892）、國泰金控（2882）及兆豐金控（2886）總經理皆親自出席，金管會除了對第二屆聯盟承諾事項成果進行說明外，各金控也分享了今年度在淨零工作平台的重要進展，先行者聯盟將持續與主管機關攜手合作，透過投融資與金融服務的創新，推動台灣2050淨零與環境保護方面的政策目標。

與第一屆相比，第二屆聯盟成員新增了兆豐金控，有助聯盟金融影響力進一步擴大。在綠色採購面，聯盟2023年綠色採購總金額約新臺幣29億元、年成長近65%。在資訊揭露及議合方面，2023年各金控盤點國內主要投融資部位屬高碳排者之總碳排放量達1,387萬公噸CO2e，其所屬行業包括：製造業、水泥業、原物料產業、電力供應業、半導體等。

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截至2023年底，各金控對高碳排企業完成議合之比例平均近92%，此外，促使高碳排企業訂定2050減碳目標之比例平均達64%，2023年各金控發展之永續應用或分析工具計12項，其中包括玉山推出「氣候暨生物多樣性永續連結貸款」、國泰推出「陽光綠益債務型STO」、中信於個金網頁設置「永續ESG專區」、元大於網頁建置「年輕世代金融素養專區」、第一推出「消費碳足跡查詢」服務；2024年規劃發展9項工具，包括開發綠色金融商品、應用工具及應用程式、推動減碳服務等。

玉山金控總經理陳茂欽表示，玉山今年於COP29周邊會議中，向各界分享臺灣永續金融先行者聯盟的合作機制與永續作為，透過金管會、各金融產業公會、金融機構的共同努力，加速推動臺灣金融業減碳轉型的重要基礎工程，也呼應了COP29「In Solidarity for a Green World」的主題，展現臺灣公私部門團結合作應對氣候危機的行動力，也讓世界看見台灣。

此外，先行者聯盟作為政府與金融業者之間重要政策的諮詢平台，2024年聯盟季會中針對「金融機構防漂綠參考指引」、「節能服務業(ESCO)專案貸款推動」及「綠色及轉型金融行動方案」等重要政策進行了雙向討論，讓主管機關在擬訂政策時可以聽取金融業者的實務建議，同時也讓業者更加了解主管機關政策推動的方向，協力政府與企業共同推動淨零轉型，引導資金支持永續基礎建設及低碳技術的發展。

