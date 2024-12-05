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先探／川普+馬斯克　2025太空產業商業化

圖／先探投資週刊 提供

隨著太空科技的進步，與火箭發射成本的下降，低軌衛星市場正快速擴張，開啟太空產業朝向商業化發展。

文／莊家源

近期美國新任總統當選人川普與SpaceX執行長馬斯克一同觀看SpaceX第六度試射星艦（Starship），在超重型推進器（Heavy Weight）升空後順利跟第二節星艦太空船分離，將太空船送入太空，雖然此次超重型推進器並沒有像上一次試射時返回陸地，降落在發射塔的巨型機械手臂上，但川普現身力挺，與在俄烏戰中SpaceX向全球展現其方案的可行性，研究機構Berg Insight預估全球衛星物聯網的用戶數將從二○二二年的四五○萬戶，成長至二七年的二三九○萬戶，複合年均成長率達三九．六％，未來SpaceX的發展值得期待。

低軌衛星發射成本下降

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根據美國衛星產業協會（ＳＩＡ）資料顯示，二○二三年全球一共發射了二八七一顆商業衛星、年增二○％，整體太空經濟產值為四千億美元，其中衛星相關產業（服務、地面設備、製造與火箭發射）的產值大概占了近七一％，摩根士丹利（Morgan Stanley）則預估，全球太空經濟在二○四○年將達一兆美元。

目前人造衛星主要分為主要可以分為高軌道（HEO）、地球同步軌道（GEO）、中軌道（MEO）及低軌道衛星（LEO）四大類，其中低軌衛星指的是運行於地表高度約二百～二千公里高空的人造衛星，因其具有傳輸時間短、低延遲、全覆蓋與不受地球地形限制的特性，能為偏遠及惡劣地表環境提供穩定的通訊網路，滿足同樣需要高速低延遲的ＡＩ、物聯網、自駕車、無人機等新興應用需求，近年來持續吸引美國、中國、英國等積極推動低軌衛星部署。

根據統計，目前全球共有一．一五萬顆衛星在太空中，多集中在離地表約五○○～一五○○公里之間，且近五年每年發射的衛星數量快速增加，其中又以低軌衛星發射的數量最多，造成低軌衛星發射數量飆升的主要原因，就是發射成本大幅下降，在一九八○年代，每公斤的發射成本為八．五萬美元，如今科技進步，加上SpaceX透過增加單支火箭能搭載的衛星數量、與回收完成發射的火箭，讓單次發射成本大幅下降，每公斤發射成本已降至一千美元以下。

目前SpaceX的運載火箭，已經可以在一支火箭上搭載六○顆衛星，且每一顆衛星皆為高通量衛星（HTS），比起傳統通訊衛星具有更高的數據傳輸量和效率，而正在測試中的新一代超重型火箭助推器（Super Heavy）已完成水面、陸地回收，未來透過火箭助推器進一步提升，將可一次放上四百顆衛星，讓未來衛星發射成本再度大幅下降，根據花旗證券估計，在最佳的情況下，預估到二○四○年發射成本可能會降至每公斤三○美元左右。

目前全球低軌衛星主要有四大運營商，分別是馬斯克的SpaceX、歐洲通訊衛星公司（Eutelsat）與英國OneWeb合併的EutelsatOne Web、亞馬遜旗下的Project Kuiper、以及加拿大的衛星通訊公司Telesat，由於衛星軌道和頻段資源，採先到先審制，四大巨頭都積極搶進制空優先權，各有不同布局。

SpaceX衛星數量遙遙領先

在這四大運營商當中，SpaceX的星鏈計畫（Starlink）持續引領低軌衛星的浪潮，SpaceX目標在全球提供可用的衛星寬頻網路，總共要部署四．二萬顆衛星，截至今年十月底為止，已累計發射七二三五顆低軌衛星，已在一○二個國家運行，且全球用戶數從已突破四百萬人，是目前唯一針對終端消費者提出服務方案的低軌衛星運營商。根據人造衛星追蹤機構CelesTrak的最新資料顯示，SpaceX的低地軌道衛星數量在三年內暴增六倍，等於占有所有運作中衛星數量裡的六二％，並以十倍之差，遙遙領先Eutelsat OneWeb。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2329期精彩當期內文轉載》

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