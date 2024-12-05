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先探／強美元　讓金融業實力更壯大

圖／先探投資週刊 提供

川普提名華爾街人士擔任重要財經閣員，從減稅、削減政府支出到捍衛美元地位，吸引國際資金流入美國，會讓金融機構獲利並穩定成長。

文／魏聖峰

以「關稅人」自稱的美國總統當選人川普，近日陸續完成內閣人事布局，財經閣員提名人選出來後，全都對中國不友善。川普在第一任期對中國發動貿易戰，接下來拜登總統對中國實施科技戰，就是要讓美中供應鏈脫鉤。美中關係惡化也沒有打擊到美股多頭氣勢，在川普的外交和經濟閣員擺出對中國強硬態度後，反倒是提名的財長部長貝森特（Scott Bessent）雖然也主張加徵關稅，卻也認為需要漸進式加關稅，他更提出要削減政府支出以及捍衛美元作為世界儲備貨幣地位。在川普提名貝森特後，金融股指數再創新高，美債殖利率也下滑。

這次總統大選後期川普聲勢上揚，在十一月五日投票當天美股就開始上漲，當確定川普勝選以及共和黨在參眾兩院國會選情都相對樂觀下，美股跳空大漲。這波美股大漲內涵以道瓊和S&P 500指數一直維持創新高最為凌厲，其中金融股的漲幅貢獻很多，美國金融類股指數也都維持創新高。

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Ｓ＆Ｐ金融類股指數今年來的表現，凌駕於道瓊歐盟銀行類股表現。金融股漲勢凌厲，除了代表市場認為當前美國內需市場表現不錯外，當前的美股處於資金流入的市場，美股多頭力道不墜和資金的流入，讓美國金融業者在財富管理這塊市場收入成長，才是推升金融股創新高的力量。

財經閣員是華爾街自己人

即將在明年一月二十日再度回到白宮掌政的川普，最近三個星期完成內閣人事任命，替即將展開的下一個任期做好準備。他提名的財經閣員名單中，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾經在券商Cantor Fitzgerald擔任執行長。他和財政部長提名人貝森特都出身華爾街，這兩位財經閣員雖然都支持川普的增加徵收關稅議題，卻因為都出身華爾街市場，了解金融操作，未來擔任部長期間，會盡量平衡加徵關稅帶給市場的負面效應。川普日前宣布要對墨西哥和加拿大提高二五％關稅，對中國提高十％關稅，卻沒有對美股造成負面衝擊，顯示華爾街市場對川普未來執政的信任度很高。

貝森特在三十多年前就加入索羅斯基金管理公司任職，之後還當上執行長，他還是索羅斯的信徒，先前的經歷代表他對金融操作非常熟悉。他出任財政部長後，未來的施政方向都會有利於華爾街的運作。從附表來看，他在大選期間提出「三三三計畫」中，強調經濟成長、降低財政預算赤字以及增產石油等項目。這個三三三計畫，就是要降低通膨和提高經濟成長。川普對外加徵關稅，一定會增加進口產品價格，造成一定程度的通膨風險。透過提高每日增產石油三百萬桶計畫，就是要降低通膨。

《華爾街日報》日前報導，貝森特擔任財政部長後將優先推動減稅永久化、削減政府預算，和維持美元作為世界儲備貨幣地位，以及主張稅制改革和放鬆包關金融法規在內的管制等。川普在第一任期推動的減稅政策，後來部分減稅政策遭後來的拜登總統擱置，現在川普再度擔任總統，就要把先前推動的減稅政策給永久化。另外，川普在競選期間強調要對企業減稅，計畫把製造業企業稅從現行二一％降到二○％，之後再進一步降到十五％。高盛證券曾經推估，川普政府幫企業減稅後，能夠提高S&P 500指數成分股的獲利約四％，金融股也同步受惠。

金融股受惠減稅政策

幫企業和個人減稅，能提高消費者的購買力，這部分對金融股是有利。在川普的經濟政見中，針對不用美元做生意的國家，對其進口產品課徵一○○％關稅，這部分與貝森特未來要推動維持美元在世界儲備貨幣地位的政策是一致的。雖然川普政府沒有喊出強勢美元政策，但從加徵關稅到維持美元的儲備貨幣地位，在在都會讓美元維持強勢表現。強勢美元效應，能提高美國民眾的消費能力，同時也能抵銷部分徵收關稅產生進口商品價格上漲所帶來的通膨效應。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2329期精彩當期內文轉載》

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