憂川普加關稅　群光：客戶提前拉貨有助年底業績

▲群光。（圖／資料照）

文／中央社

受傳統季節性因素影響，群光今天公告11月營收新台幣86.3億元，年增5%，但月減7%，創下近4個月新低。不過群光表示，國際筆電品牌客戶擔憂美國總統當選人川普可能的新關稅政策，近期筆電相關產品陸續收到客戶加單需求，有助年底業績加分。

群光今天表示，11月營收成長最強來自子公司展達通訊所貢獻的網通產品營收，主因歐美客戶需求回溫；其次是由子公司群光電能所經營的電源產品營收持續上揚。另外群光的筆電影像模組，也因為國際筆電品牌大廠加單提前拉貨，年增達雙位數。

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群光是全球電腦鍵盤龍頭廠及全世界最大的筆電影像模組供應商，營運與PC產業關連度高。群光表示，國際筆電品牌客戶擔憂川普可能的新關稅政策，近期筆電相關產品已陸續收到客戶的加單需求，有助年底業績加分。

群光表示，配合歐美耶誕採購旺季舖貨，過往第4季，電腦與消費性電子產業均邁入淡季，但今年群光第4季營收仍維持全年相對高點，除了筆電品牌客戶因應關稅新政提前加單，明年1月將迎來農曆新年，目前客戶正在確認訂單提前生產計畫。

累計群光前11月營收931.6億元，年增3%，獲利方面，群光前3季稅後純益66.29億元，比去年同期成長22.9%，每股純益已達9.11元。法人看好群光今年全年獲利可望連續第3年賺進超過1個股本，再創歷史新高。

另外群光今年一度是高股息ETF的熱門成份股，在股利政策方面，群光過往配息政策均穩定維持在7成以上的現金配息率，隨著今年獲利提升，一般預料群光現金股利金額有望跟著創高。