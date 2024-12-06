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快訊／台積電持平至1075　台股開盤上漲11點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（6日）以23278.68點開出，指數上漲10.74點，漲幅0.05％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1075元；鴻海（2317）上漲0.5元至199.5元；廣達（2382）上漲3元至297元；陽明（2609）上漲0.6元來到75.3元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.51元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌248.33點或0.55％，收在44765.71點；標準普爾500指數下跌11.38點或0.19％，收6075.11點；那斯達克指數下跌34.86點或0.18％，收在19700.26點；費城半導體指數下跌95.41點或1.86％，收5026.37點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數44765.71▼248.33▼0.55%
S&P5006075.11▼11.38▼0.19%
NASDAQ19700.26▼34.86▼0.18%
費城半導體指數5026.37▼95.41▼1.86%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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