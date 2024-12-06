永慶房產集團力挺內政部地政司　推廣「地籍異動即時通」遏止不動產詐騙

▲永慶加盟四品牌宜蘭經管會11月下旬於羅東舉辦防詐講座，破解常見不動產詐騙手法，近百位民眾熱情參與。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

近來詐騙猖獗，根據內政部警政署打詐儀表板顯示，光11月上半月全國累積9,413件詐騙、金額高達68.5億元，國人受害其深。而高單價的不動產近年也成為詐騙集團鎖定的目標，透過假屋主真詐財、假買方真奪屋等手法騙取民眾房產，永慶房產集團為防止民眾受騙，全台1,800店率先響應內政部地政司、聯手推廣「地籍異動即時通」，也在全台各地積極舉辦「防詐公益講座」，11月在宜蘭舉辦兩場防詐講座，由專家傳授不動產防詐知識，增強民眾識詐意識，保障民眾財產安全。

11月19日永慶加盟四品牌宜蘭區經管會攜手宜蘭縣政府地政處、警察局在礁溪舉辦防詐講座，宜蘭縣議員林聰池除廣邀親朋好友參加外，也現身講座共襄盛舉。永慶加盟四品牌宜蘭區經管會長陳錫豐表示，經管會與宜蘭縣政府多次合作宣導防詐，公私協力守護民眾的財產。透過講座提供宜蘭鄉親防詐知識、有效避免受騙，同時也希望民眾多多申辦「地籍異動即時通」，確保不動產所有權人第一時間得知產權異動狀況，多一層保護。

▲永慶加盟四品牌攜手宜蘭礁溪地政事務所、警察局，公私協力傳授防詐知識，保護民眾財產安全。

而11月26日在宜蘭羅東登場的防詐公益講座，同樣由永慶加盟四品牌宜蘭區經管會籌辦，在宜蘭縣議會副議長陳漢鍾大力宣傳下，活動當天近百位民眾熱情參與、座無虛席。陳漢鍾副議長也派服務處主任魏永泉到場力挺。當天參與的民眾也向專家踴躍提問，顯示居民對於守護自身土地和房產的關切，而防詐專家也為許多民眾解惑。未來永慶加盟四品牌宜蘭區經管會也會持續舉辦防詐講座，讓更多人了解最新詐騙手法。

魏永泉主任致詞時也對永慶房產集團表達感謝，他指出，拒絕被騙第一道防線要從民眾自身做起！了解最新詐術、保持警覺心、保護好個人資料，詐騙集團就不容易找上門。他也提醒鄉親若接到不明來電、訊息等，一定要做好查證工作，165反詐騙專線隨時都可以撥打、查證。他也感謝地政跟警察單位派員前來講課，希望永慶集團跟縣政府可以持續合作，共同捍衛鄉親的財產安全。

永慶房產集團除提供專業、誠實的不動產買賣服務外，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，目前已在全台15個縣市舉辦超過520場的防詐公益講座，超過2.5萬位民眾普及防詐知識，也建議民眾可申辦「地籍異動即時通」為自己的不動產上鎖。「防詐公益講座」將持續於北中南各地舉辦，歡迎民眾就近洽詢永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產門市。