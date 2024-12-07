東森購物通過三大指標　榮獲數產署認證首屆友善電商

▲東森購物獲選為數位發展部數位產業署首屆友善電商。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物秉持創新精神，除了發展經營多元通路，更運用AI與大數據串聯線上與線下服務，帶來不同購物體驗，同時重視消費者權益保障，以顧客為中心提供暖心服務，也落實ESG永續環保理念，其建立優質、安全、安心的購物環境，於今年獲選為數位發展部數位產業署首屆友善電商，並在2024電商嘉年華中頒獎表揚，榮獲政府認證的電商獎項肯定。

數位發展部數位產業署於12/7、12/8兩日在華山1914文化創意產業園區舉辦2024電商嘉年華，集結電商市集、無現金市集、行動智慧應用體驗等近50個攤位盛大舉行，展現數位經濟推動成果，並首度頒發友善電商獎項，此獎項主要以「安全的購物環境、消費者保護、企業永續經營」為三大評估指標，包括預防個資外洩或消費爭議的處理機制流程及態度，針對環境、高齡、偏鄉離島等不同議題推出的友善服務，其中，東森購物長期致力於創新服務、持續精進顧客體驗，以及履行企業社會責任的承諾，其積極作為獲選為友善電商，能為電商產業帶來正向影響。

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▲數位發展部數位產業署舉辦2024電商嘉年華，首度頒發友善電商獎，共有11家平台業者獲選，其中東森購物由東森得易購執行長蔡耀仁（右）出席代表，從數發部長黃彥男（左）手中接過獎項。

東森得易購執行長蔡耀仁表示，面對電商市場競爭，東森除了透過產品差異化及集團資源整合，提供更好、具CP值的商品及服務，也嚴格把關保障消費者權益與消費安全，在個資保護與打詐方面投入大量資源，除了防詐騙提醒、與銀行合作防範信用卡盜刷，每年編列預算進行系統資安檢測，也積極參與政府及無店面公會等合作專案，例如由數產署推動的資安評級與紅隊演練，藉此找出弱點，強化系統安全，防範資安漏洞。

蔡耀仁也提到，東森購物擁有千名24小時客服人員，能夠即時回應消費者需求，高齡會員亦可透過電話訂購服務，簡化線上購物流程之外，東森購物不斷優化使用者體驗，包括調整APP介面、串接多元支付方式如第三方支付、先買後付，並運用AI技術精進庫存管理、消費預測及商品推薦效率，不管是電視購物或電商平台，都能為會員帶來便利的購物體驗。

此外，響應國際減碳趨勢，2020年東森購物開始進行綠色物流革命，與物流、包材業者、產品供應商攜手合作，從源頭減量包材使用，全面不使用PVC材質之包材，紙箱再生原料提高到90%，印刷面積從60%降至20%，紙箱、封箱膠帶的使用率降低11%，填充物的緩衝材的總量年使用率約減少了23%，並先後攜手中華郵政與7-ELEVEN，將綠色購物概念擴展至全台回收網絡，用實際行動將綠色網購實踐在生活中。

數發部長黃彥男表示，電商是數位經濟的重要支柱，數產署致力於協助發展，在保障電商及個資保護方面已取得良好成果外，對於AI技術導入、打詐防詐等方面，數產署將持續給予支持，未來也希望藉由電商嘉年華這樣的活動，讓電商產業能夠多交流，而今年首屆舉辦友善電商，共有11家平台業者獲選，未來將繼續辦理，並歡迎更多平台業者加入，共同提升消費者服務品質與安心感。

▲▼2024電商嘉年華，12/7、12/8在華山1914文化創意產業園區熱鬧舉辦。

▲▼中華民國無店面零售商業同業公會帶領獲獎電商企業，一同宣示配合政府打詐政策。

中華民國無店面零售商業同業公會也藉著首屆友善電商頒獎，帶領獲獎電商企業一同宣示配合政府打詐政策，支持明年即將上路的網路廣告平台實名制。無店面公會秘書長許生忠表示，今年通過的打詐專法，規定網路廣告平台業者必須實施廣告實名制，倘若有不法，檢調機關得以追蹤詐騙廣告刊播者及出資者，此舉是防詐打詐的重要里程碑，目前已規範Google、Meta、LINE、TikTok四家業者，無店面公會會員也將加入Line的通報機制，若發現官方帳號出現詐騙內容，可透過公會來通報檢舉。