股價從64→4472元！FT最具影響力女性「美超微CEO蘇姿丰」入列

▲美超微董事長暨執行長蘇姿丰。（圖／摘自蘇姿丰推特）

圖文／CTWANT

英國金融時報（FT）6日公布2024年25位最具影響力女性名單，美國人工智慧晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰上榜，並由前總統蔡英文撰文介紹她的成就。

蔡英文為蘇姿丰撰寫的介紹文表示，蘇姿丰是一名開拓者，她是最早研究「絕緣層上覆矽」（SOI）技術的人之一。從德州儀器的半導體製程及設備中心、IBM新興產品部一直到飛思卡爾半導體，持續為產業新標準、半導體新科技作出關鍵貢獻。

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蔡英文說，蘇姿丰打破玻璃天花板，成為矽谷晶片業者超微的首位女性執行長，打破該產業的刻板印象，蘇姿丰曾獲電機及電子工程師學會（IEEE）授予半導體產業最高榮譽「羅伯特．諾伊斯（Robert N. Noyce）獎章」，蘇姿丰是榜樣，也是毅力和力量的典範，激勵所有人。

蘇姿丰日前慶祝上任10週年，她接受《彭博新聞》專訪時表示，自她接任執行長以來，超微已從一家瀕臨破產的公司轉型為全球半導體產業的關鍵角色，股價從每股2美元飆升至130美元以上。她說：「這十年間，我們以令人難以置信的成長故事改變了超微的面貌，我為此感到驕傲。」

在AI技術加速發展的背景下，蘇姿丰表示，超微的目標是在AI和高效能運算市場中擴大影響力。她特別提到輝達目前在AI晶片市場的主導地位，市占率接近84%，但她相信超微能夠挑戰這一優勢。蘇姿丰認為，AI是她職涯中見過「最具變革性的技術」，並表示：「這是我們這一代最重要的技術轉型，改變產業的速度和深度前所未見。」

然而，面對地緣政治日益緊張的局勢，蘇姿丰也承認，公司在中美兩國間的業務運作遇到挑戰。美國政府近期限制部分國家獲取先進晶片與技術，為超微增加了經營壓力。儘管挑戰重重，蘇姿丰對未來抱持信心。她強調，超微將繼續推動創新，透過尖端技術與高效能產品保持競爭優勢，實現長期成長目標。

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