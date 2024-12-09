華南地區航空貨運運價上周開始大漲　台灣市場16日起調升油料附加費

▲台灣市場本月16日開始各航陸續調燃油附加費。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

大型航空貨運承攬業指出，上周因為大陸華南地區電商業貨量大幅增加，加上AI伺服器大出，造成華南地區運價近倍數上漲，11月底運美西原本每公斤36人民幣全包的運價，上周五(6日)已經漲到70人民幣，華東地區約收65人民幣，歐洲線運價則是從20人民幣漲到70人民幣，漲350%。

台灣地區市場運價沒什麼變化，不過台灣市場油料附加費是外加的，中華航空、國泰航空與中國貨運航空已經通知客戶自本月16日起調升燃油附加費，長程線自每公斤新台幣30元調高到32元，短程線自10元提高為11元，長榮航空、星宇航空自本月17日起跟進，香港貨運航空本月19日起跟進。

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攬貨業分析，聖誕節與新年的電商貨多已運完，現在會出現大量貨品，主要是電商業經過去年第四季的超高運價，都已設置海外倉，分散貨載運送時間，選在普貨(非電商貨)淡季為明年備貨，另也擔心美國總統川普上台後，會將包裹的800美元免稅額大幅壓低，歐盟同樣也計畫調降包裹免稅額，因此儘量提早進些貨。

這一波歐洲線運價漲幅特別高，主要是因為歐洲線艙位沒像美國線那麼多，加上原本運價基礎低，貨一增加，運價漲幅特別高。不過聖誕節逼近，歐美人士要開始休聖誕與新年假期，估計眼前的大出貨在這一周結束後就會轉淡。

目前台灣市場美西線每公斤約新台幣230元，美東線約240元，歐洲線約200元，32元油料附加費外加。