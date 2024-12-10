華航第15架A321neo明年1月交機　彌補不足運能調度更寬鬆

▲華航總經理高星潢。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）自2021年引進新世代窄體機隊A321neo，目前已營運14架，第15架新機預計最快明年1月可以順利交機，共配置12個商務艙、168個經濟艙，堪稱最豪華、愜意的窄體客機，交機後補足運能不足，讓飛機調度能夠更寬鬆一點。

華航總經理高星潢表示，引進A321Aneo主要是汰換波音737-800，航程更長，除了東北亞、東南亞之外，關島、帛琉也可派飛，第15架A321neo原本預計今年就要交機，但碰到供應鏈斷鏈等因素，交機時程不斷延後，不過目前已經在空巴德國漢堡廠進入最後組裝階段，預計最快明年1月底前就可以交機。

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高星潢指出，交機後首先彌補運能不足的地方，沒有特別要投放到哪些航線，現有的14架已經營運2、3年，慢慢進入大型的修復期間，可能會停工15-30天，剛好新機進來就可以彌補運能；同時，也會考慮去補高雄往東北亞、東南亞的航線，讓飛機調度可以輕鬆一點。

▲華航第15架A321neo。（圖／記者廖婕妤攝）

A321neo為華航區域航線主力機種，目前派飛東北亞如廣島、福岡、熊本、沖繩、高松及釜山等航點，東南亞則包含宿霧、清邁、峴港、檳城、金邊、帛琉等航點及香港兩岸航線，平均每周營運合計超過300個班次；另11月底起台北－關島復飛每周2班，台北－札幌則自12月13日至明年3月9日增為每日2班，其中CI2130／CI2131也將以A321neo 機型派飛；A321neo第一架皮卡丘彩繪機預計明年元旦起，將派飛高雄出發的日韓航線。

A321neo客艙設計更貼近旅客需求，延續東方美學意涵，全艙等椅距更寬敞，商務艙首次在窄體客機採用廣體客機的全平躺座椅，配置可調式高活動隔板，搭配15.6吋螢幕，機上配備高速WI-FI，並率先使用智慧遙控功能，全機旅客均可使用個人手機與藍牙耳機連線機上娛樂系統，無須碰觸電視螢幕即可操控。