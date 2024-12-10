陸祭反壟斷調查挫股價　輝達提3項回應

▲NVIDIA執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中國政府對AI晶片廠輝達（NVIDIA）祭出反壟斷調查，外媒報導，輝達發言管道正式提出3大回應，同時強調樂意答覆監管機構所提出任何與業務有關的問題。

受到中國反壟斷調查影響，NVIDIA周一收盤跌2.5%，根據《路透社》等外媒報導，NVIDIA發言體系提出3大重點回應，第1、公司努力在每個地區提供最好的產品；第2、在開展業務的任何地方履行承諾；第3、樂意配合回覆監管機關業務上的詢問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《央視新聞》9日晚間報導，中國大陸市場監管總局認為半導體大廠輝達（NVIDIA）涉違反《反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准輝達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》，大陸市場監管總局依法對輝達公司展開立案調查。

根據市場監管總局聲明，輝達被指涉嫌違反其在2020年收購以色列晶片設計公司Mellanox Technologies時所作的承諾。

這項承諾中指出，中國有條件批准了這筆69億美元的交易，規定輝達及合併後實體在中國的業務不得進行強制產品捆綁、不合理交易條件、採購限制或歧視性對待單獨購買產品的客戶。