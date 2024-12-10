上市4家航空股迎旺季！11月營收創同期新高　一表看各家業績

▲迎年底出國旺季，上市航空股11月繳出不錯業績。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠於年底客、貨運需求來到高峰，長榮航空（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）與台灣虎航（6757）4家上市航空股公布11月營收報佳音，均締造歷年同期新高紀錄。





長榮航空（2618）11月合併營收182.7億元，與去年同期相較年增率為2.70%，客運營收達113.2億元，貨運營收達48.2億元；累計今年1至11月合併營收達2009.55億元，較去年同期成長10.65%。

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長榮航11月客運營收續持續高檔，主要是因進入冬季，美洲航線西向在感恩節假期訂位需求強勁，歐洲航線維持暢旺，推動長程航線載客率繳出接近九成的佳績；另貨運部份，受惠各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾與電子品及大陸電商促銷推升貨量，加上感恩節及聖誕節前出貨艙位需求。

華航集團11月份合併營收173.05億元，較去年同期增加22.88億元，增幅15.24%，創歷年同期新高，累計1-11月合併營收約 1854.17 億元，年增9.94%。

華航11月客運收入99.6億元，較去年同期增加9億元，增幅9.93%，受惠碰上中華隊前進世棒經典賽東京複賽，放大3航班機型載客，航班載客率全滿，另適逢感恩節推出促銷活動帶動北美整體表現，緊接在後的還有耶誕節和跨年，12月整體平均載客率預計可達8成，以適合短天數假期的東北亞、東南亞較為暢銷。

貨運方面，華航11月營收58.63億元，較去年同期增加10.95億元，增幅22.97%；主因為迎雙11、黑五、耶誕節前等購物季，跨境電商價量齊揚，帶動11月貨收與單位收益雙雙再刷新今年記錄。

星宇航空11月總營收為29.85億元，年增率46.6%，創同期新高，其中客運營收25.13億元，年增42%，隨著11月下旬時序進入東北亞賞楓旺季，日本航線載客率維持9成水準，支撐客運收入穩健表現。

另星宇航空貨運11月營收為3.18億元，年增98%，受益於全球年底購物旺季，推動消費性電子產品、小型家電等高附加貨品市場需求，亞太至北美航線貨運量穩定成長。

台灣虎航11月營收11.84億元，年增11.85%，寫同期新高；累計前11個月營收151.23億元、年增33.5%，同寫新高。