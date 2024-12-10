中國查輝達涉壟斷　郭明錤示警「投資人須做好心理準備」

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據中國媒體報導，中國政府認為NVIDIA涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」及「市場監管總局關於附加限制性條件批准NVIDIA收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」，因此展開調查，對此知名分析師郭明錤表示，他認為就算在最壞的情況，由於中國資料中心營收占比也才5%，因此影響很有限，股價影響也可忽視，但可見未來類似調查有可能還會發生，如調查Nvidia是否利用CUDA優勢達到AI晶片壟斷地位，投資人須做好心理準備。

目前NVIDIA的AI晶片市佔率高達90%以上，公司力推的NVlink技術主要來自於收購Mellanox，NVIDIA的AI伺服器方案高度整合AI晶片與NVlink。

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郭明錤表示，按過去案例，Qulacomm反壟斷案。調查時間歷時15個月，最後罰款人民幣60.88億元，並統一Qualcomm對中國品牌手機業者之授權標準。Samsung、SK Hynix與Micron價格壟斷案。調查時間歷時19個月，最後三家公司同意調整在中國市場的銷售策略以達成和解。

郭明錤認為，NVIDIA可能需向中國政府解釋，以證明該公司沒有違反規定，包括市場壟斷地位：Nvidia的AI晶片壟斷地位，是否與Nvidia將AI晶片與NVlink綑綁銷售有關、替代方案限制：NVIDIA是否刻意降低第三方網路方案效能，促使客戶購買NVIDIA AI晶片與NVlink組合之方案、公平交易原則：NVIDIA是否歧視中國客戶，提供更低效能的方案。

郭明錤也針對調查結果預測，上述違反規定的分析項目中，第一點及第二點存在爭議，第三點則是外部不可抗力造成 (美國政府禁止NVIDIA銷售高階晶片給中國客戶)。

在美中地緣政治衝突下，類似中國政府的這種做法，可提高對美國政府的議價力。美中地緣政治競爭非短期內結束。過去案例顯示此類案件調查時間需一年以上，中國政府為維持對美國政府的議價力，故此案可能在短期內不會有結果。

對基本面與股價影響方面，郭明錤表示NVIDIA資料中心營收，中國市場佔比約5%，即便考慮最壞狀況，也就是中國政府禁止NVIDIA對中國市場銷售AI晶片，中短期內影響非常有限。此調查對股價影響可忽視，若造成股價波動可視為短期影響。