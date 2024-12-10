商總：勞動部允服務業有條件開放移工　春節後提配套

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社

全國商業總會今天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，商總理事長許舒博表示，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序，整體將於春節後提出配套。

全國商業總會今天舉行2024行政院長與商業領袖座談會，卓榮泰今天率領部會代表出席。許舒博說，今天共提63項議案，但因時間限制，實質討論18項議案，議題觸及產業缺工、淨零減碳、綠領人才等，卓榮泰要求各部會必須確切回應各項提案。

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許舒博在座談會後向記者說明，產業缺工部分，會中勞動部承諾，服務業將有條件申請外籍移工，但前提是必須先提高既有本國勞工的薪資所得，照顧本國勞工。

此外，許舒博說，今天也討論到約8萬的逃逸移工如何正常化，思考不馬上遣返逃逸移工，而是讓其回到正常工作程序，將技術投入產業界，至於是否涉及修法將由政府單位研議；最後則是希望延長已經落地深根超過十年以上的外籍移工在台工作時間，避免成為他國的培訓基地。

許舒博還說，同時也希望吸引僑外生留台，落地深根成國民，上述種種產業缺工政策，勞動部已經允諾會在春節後提出完整配套。

媒體追問，服務業外籍移工來源國是否有限制國家別，許舒博說，依現行法令，將從台灣移工來源國引進。台灣5大移工來源國，包含印尼、越南、菲律賓、泰國、印度。