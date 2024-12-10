11月ETF定期定額　市值型006208、0050受青睞

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

11月ETF定期定額前20強名單揭曉，市值型富邦台50（006208）與元大台灣50（0050）單月戶數各增1.86萬戶與5565戶，成為定期定額人氣增速最高的兩檔標的。而新進榜、擁有「小台積電」稱號的富邦科技（0052）也因為高含積量、價格較台積電（2330）低，成為投資人心頭好。

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006208在11月定期定額戶數已來到25萬零313戶，較10月增加1萬8661戶，其後依序是0050月增5565戶，00878月增3255戶。

0052追蹤的台灣資訊科技指數，則是在台灣50指數以及台灣中型100指數中，挑選產業類別科技類的公司，因成分股中台積電占比高達66.4517%，而有「小台積電」的美稱，隨著台積電重回千元以上，市場預期定期定額戶數也會再跟著增溫。

前20強中，台股ETF仍超過一半以上，若以絕對戶數來看，擁有「國民ETF」稱號的國泰永續高股息（00878）總戶數來到30.33萬戶，與元大高股息（0056）的27.21萬戶，仍是最多投資人搶進的前2名。

由於仍有7檔以「高息」為訴求的ETF在定期定額20強名單上，顯見投資人追求「高息」熱度仍在，季配款00878、元大高股息（0056）與凱基台灣優選高股息30（00915）定期定額戶數皆較前月增加，又以00878增3255戶最多。

不過配息縮水的復華台灣科技優息（00929）在11月配息縮水至0.11元，定期定額人數已先大減7002戶，在12月配息縮水至0.05元下，市場預期定期定額人數也會同步調整。