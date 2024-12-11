86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水 今冏貼息

擁有86萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）今（11）日除息，由於配息首度縮水至0.04元，市場原預期可以開盤秒填息，不料在台股回檔下，00940一開盤就陷入貼息，開盤20分鐘股價仍在平盤之下表現。

快訊／台積電跌20元至1045 台股重跌逾230點

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以23108.36點開出，指數下跌16.72點，跌幅0.07％。

擷發科技登興櫃 攜國際大廠推AIoT創新

IC設計服務商擷發科技 (7796）於12月9日以每股60元參考價正式登錄興櫃交易，擷發科以自有的「極速IC設計平台」為核心，積極布局於半導體設計、AI應用與IoT領域，並在全球市場中贏得來自知名企業的NFC、資安模組及無線充電模組等多項NRE專案，同時也持續拓展AI應用，專注於智慧醫療、工業自動化與智慧城市等高成長市場，並推出了「類CUDA軟體平台」，幫助ASIC晶片高效運行AI應用，積極打造針對AI、IoT的能效優化解決方案。

金管會降風險係數 擴大引壽險資金入公建

為配合行政院「兆元投資國家發展方案」之政策方向，引導保險業資金投入國內公共建設，金管會將於近期發布今年度「保險業計算自有資本及風險資本之範圍及計算公式」，調降保險業透過國內創業投資事業100%投資公共建設所適用之風險係數，將比照保險業直接投資公共建設及透過私募股權基金100%投資公共建設，由現行10.18%調降為1.28%。

聯發科11月營收452.42億元、月減逾一成 仍寫歷年同期新高

IC設計大廠聯發科（2454）今日公布11月合併營收為452.42億元，月減11.5%，年增5%，雖月減超過一成，但仍為歷年同期新高。

泓德能源今年累計營收82.29億創歷史新高 宣布投資泰創佈局海外

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）公布11月合併營收，11月單月營收達12.79億元，較上月成長34.85%，與去年同期相比，增加38.07%。本月營收成長主要來自台南地區漁電共生案件（約31MW）及嘉義地區漁電共生案件（約119MW）按進度投入材料及工程所帶動，另花蓮地區儲能工程（約60MW）進入施工末期，以及屏東地區儲能工程案件（約99MW）依進度投入材料及工程亦有所貢獻。2024年累計營收達82.29億元，年增幅達97.62%，已超越去年全年累計營收58.39億元，創下集團營收歷史新高。

大成宣布隋棠擔任生食級雞蛋代言人 估蛋價維持在中低價位

大成集團（1210）日前推出台灣第一個可生食的雞蛋，今日更宣布邀請隋棠擔任「上品語鮮蛋」品牌大使，推出廣告，開啟台灣精品雞蛋市場新風貌，針對今年蛋價變化，大成總經理韓芳豪則表示，預期蛋價落在中低價位。

新車助攻 和泰車、汎德永業11月營收創同期高

車廠陸續公布11月營收，其中和泰車今天下午公布自結營收新台幣236.82億元，創同期新高。汎德永業11月營收56.03億元，創歷史同期新高，前11月營收533.1億元，提前超越2023年全年營收，創下新高。

AI需求暢旺！ 前10月電子零組件業加班工時飆51年新高

主計總處今天公布10月工業及服務業薪資統計，其中加班工時部分，電子零組件業由於AI運算需求旺盛，加上10月有颱風假後趕單因素，今年前10月電子零組件業加班工時達24.3小時，創下51年來新高。

和碩11月營收雙衰退 第4季拚全年高峰

代工廠和碩受到通訊產品拉貨節奏調整及消費性電子產品需求放緩影響，今天公布11月合併營收約新台幣1057.58億元，月減10.98%，年減9.44%；今年前11個月累計合併營收約1.02兆元，年減12.84%。