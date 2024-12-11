快訊／台積電跌20元至1045　台股重跌逾230點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以23108.36點開出，指數下跌16.72點，跌幅0.07％，開盤2分鐘，指數跌幅擴大跌逾230點，回測22800點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1045元，跌幅1.88％；鴻海（2317）下跌2元至190元；廣達（2382）下跌2.5元至290.5元；陽明（2609）下跌0.5元來到80元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.03元至9.45元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌154.1點或0.35％，收在44247.83點；標準普爾500指數下跌17.94點或0.3％，收6034.91點；那斯達克指數下跌49.45點或0.25％，收在19687.24點；費城半導體指數下跌124.14點或2.47％，收4894.7點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44247.83
|▼154.1
|▼0.35%
|S&P500
|6034.91
|▼17.94
|▼0.3%
|NASDAQ
|19687.24
|▼49.45
|▼0.25%
|費城半導體指數
|4894.7
|▼124.14
|▼2.47%
資料來源：證交所
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