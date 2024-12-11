ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

明年台股震盪幅度加大　凱基投顧建議，漲捨得賣、跌要敢買

▲▼ 凱基投顧論壇。（圖／凱基投顧提供）

▲凱基投顧稱，明年台股震盪幅度加大，漲要捨得賣、跌要敢買。（圖／凱基投顧提供）


記者巫彩蓮／台北報導

台股年終紅包行情啟動了嗎？伴隨年底作帳行情、外資聖誕長假效應，再加上川普將於明（2025）農曆年前上任，資金行情有望帶來一波紅包行情，凱基投顧總經理鄭宗祺表示，通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，明年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」。

凱基投顧認為，台股將由今（2024）年特快車在明年變成普通車及雲霄飛車，指數目標較今手年最高點約再高千點，整體而言台股有機會維持多頭格局，主因全球經濟尚屬穩健、AI企業獲利持續亮麗支撐台股、降息循環有利股市以及資金動能充裕，預期指數有機會創新高但空間有限，走勢如同普通車，速度慢且常常停車，因為台股已連續兩年均大漲3成上下、明年企業盈餘成長放緩、台股目前評價偏中高位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘指出，明年最大重點還是AI，但與今年只要有AI題材就雞犬升天不同，明年一定要精挑細選，選股原則是除了要有優異獲利成長也要評價不貴，此類標的兩種類型，第一種是股價還沒完全反應企業獲利成長動能，第二種是股價已經漲過但又回檔使評價回到合理、便宜，成為很好的介入點，值得關注的AI次產業有測試、伺服器、雲端服務、散熱液冷、銅箔基板及AI ASIC設計服務等。

在非科技股可以密切關注兩個主題，一個是搭上川普提出「讓美國再度偉大」，受惠美國製造的重電、工具機、生技產業，另一個是在2025年台股震盪加劇情境下將吸引資金進駐的高股息股，如具有壽險與銀行雙主軸金控股或獲利穩健評價不貴的傳產高息股。

以短期間來看，通常台股在年底年初容易有季節性行情，此期間投資人可偏多操作，但應留意明年第一季可能出現轉折，因從獲利成長預估來看，第一季是明年單季獲利的高峰期，接下來第二、三季在隨著獲利年增率往下，更重要的是美股自11月初川普勝選迄今都在反應川普行情而表現優異，然川普1/20將正式就職，屆時難保不是利多出盡而導致轉折點提前於年初出現，建議投資人除了把握眼前季節性行情，也要留意年初、第一季轉折。
 

關鍵字： 台股投資震盪幅度AI高股息

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水　今冏貼息

86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水　今冏貼息

擁有86萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）今（11）日除息，由於配息首度縮水至0.04元，市場原預期可以開盤秒填息，不料在台股回檔下，00940一開盤就陷入貼息，開盤20分鐘股價仍在平盤之下表現。

2024-12-11 09:28
美超微2月底前要交財報　梁見後自信：不會被下市

美超微2月底前要交財報　梁見後自信：不會被下市

根據外媒路透社報導，美超微執行長梁見後表示，他有信心公司股票不會從納斯達克下市，美超微將在2月之前提交必要的財務報告。美超微上週收到了納斯達克的一封信函，規定其在2月25日之前提交推遲的年度和季度報告，這是該證券交易所規定的例外。

2024-12-11 10:37
大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查　「謝宜容當然有霸凌」

大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查　「謝宜容當然有霸凌」

勞動部長洪申翰今（11）日召開記者會重啟勞動部北分署吳姓公務員輕生案件，針對勞發署北分署前署長謝宜容調查結果，洪申翰從3大重點調查後說明「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」，並痛陳她的高壓手段讓員工至今想到都會流淚，吳員甚至承受不合理的任務下向朋友說「不能交就自我了斷」等語，洪申翰對謝宜容管理風格直斥「荒唐」。

2024-12-11 10:23
遠東銀喊話「股利殖利率落在6%」　股價力撐紅盤

遠東銀喊話「股利殖利率落在6%」　股價力撐紅盤

遠東銀（2845）自結今年前11月稅後獲利41.14億元，已經提前達成今年全年獲利目標，全年獲可望續創新高，EPS 0.96元，明年股價規劃將是股票股利、現息比例約6比4，整體股利殖利率預期落在過去平均約6%上下，受到股利利多刺激，今（11）日維持小漲格局。

2024-12-11 09:54
明年台股震盪幅度加大　凱基投顧建議，漲捨得賣、跌要敢買

明年台股震盪幅度加大　凱基投顧建議，漲捨得賣、跌要敢買

台股年終紅包行情啟動了嗎？伴隨年底作帳行情、外資聖誕長假效應，再加上川普將於明（2025）農曆年前上任，資金行情有望帶來一波紅包行情，凱基投顧總經理鄭宗祺表示，通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，明年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」。

2024-12-11 12:18
勞部公務員輕生爆「打假卡」爭議　洪申翰：人事主任一併調離

勞部公務員輕生爆「打假卡」爭議　洪申翰：人事主任一併調離

勞動部長洪申翰今（11）日指出，勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容霸凌致吳姓公務員輕生，其中該名公務員生前實際加班估已超過80小時，洪申翰說：「我們會建議人事行政總處將北分署的人事室主任調離現在的主管職務。」

2024-12-11 11:21
美超微股價強彈「離前高仍遠」　外媒：投資人信心不足

美超微股價強彈「離前高仍遠」　外媒：投資人信心不足

根據外媒巴隆周刊報導，美超微股價經歷了一次引人注目的反彈，幾乎回到了10 月底之前的水平，隨後稍作修正，但近日仍觸及48美元的高點，不過外媒也指出，股價離前高還有很大差距，顯示投資人還是信心不足。

2024-12-11 10:57
快訊／台積電跌20元至1045　台股重跌逾230點

快訊／台積電跌20元至1045　台股重跌逾230點

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以23108.36點開出，指數下跌16.72點，跌幅0.07％。

2024-12-11 09:04
擷發科技登興櫃　攜國際大廠推AIoT創新

擷發科技登興櫃　攜國際大廠推AIoT創新

IC設計服務商擷發科技 (7796）於12月9日以每股60元參考價正式登錄興櫃交易，擷發科以自有的「極速IC設計平台」為核心，積極布局於半導體設計、AI應用與IoT領域，並在全球市場中贏得來自知名企業的NFC、資安模組及無線充電模組等多項NRE專案，同時也持續拓展AI應用，專注於智慧醫療、工業自動化與智慧城市等高成長市場，並推出了「類CUDA軟體平台」，幫助ASIC晶片高效運行AI應用，積極打造針對AI、IoT的能效優化解決方案。

2024-12-10 21:27
金管會降風險係數　擴大引壽險資金入公建

金管會降風險係數　擴大引壽險資金入公建

為配合行政院「兆元投資國家發展方案」之政策方向，引導保險業資金投入國內公共建設，金管會將於近期發布今年度「保險業計算自有資本及風險資本之範圍及計算公式」，調降保險業透過國內創業投資事業100%投資公共建設所適用之風險係數，將比照保險業直接投資公共建設及透過私募股權基金100%投資公共建設，由現行10.18%調降為1.28%。

2024-12-10 19:41

讀者迴響

熱門新聞

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查　「謝宜容當然有霸凌」

86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水　今冏貼息

中租-KY自結前11月賺逾200億年減9%　EPS達12.45元

新興航運前11個月營收年增6.73%　看好明年

電信三雄11月獲利出爐

三陽遭抹黑反對國產化　吳清源嗆：假借名字很可惡

中國救市！租賃三雄連袂反彈　中租-KY漲逾半根

中國查輝達涉壟斷　郭明錤示警「投資人須做好心理準備」

11月ETF定期定額　市值型006208、0050受青睞

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366