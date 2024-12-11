明年台股震盪幅度加大　凱基投顧建議，漲捨得賣、跌要敢買

▲凱基投顧稱，明年台股震盪幅度加大，漲要捨得賣、跌要敢買。（圖／凱基投顧提供）



記者巫彩蓮／台北報導

台股年終紅包行情啟動了嗎？伴隨年底作帳行情、外資聖誕長假效應，再加上川普將於明（2025）農曆年前上任，資金行情有望帶來一波紅包行情，凱基投顧總經理鄭宗祺表示，通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，明年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」。

凱基投顧認為，台股將由今（2024）年特快車在明年變成普通車及雲霄飛車，指數目標較今手年最高點約再高千點，整體而言台股有機會維持多頭格局，主因全球經濟尚屬穩健、AI企業獲利持續亮麗支撐台股、降息循環有利股市以及資金動能充裕，預期指數有機會創新高但空間有限，走勢如同普通車，速度慢且常常停車，因為台股已連續兩年均大漲3成上下、明年企業盈餘成長放緩、台股目前評價偏中高位。

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「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘指出，明年最大重點還是AI，但與今年只要有AI題材就雞犬升天不同，明年一定要精挑細選，選股原則是除了要有優異獲利成長也要評價不貴，此類標的兩種類型，第一種是股價還沒完全反應企業獲利成長動能，第二種是股價已經漲過但又回檔使評價回到合理、便宜，成為很好的介入點，值得關注的AI次產業有測試、伺服器、雲端服務、散熱液冷、銅箔基板及AI ASIC設計服務等。

在非科技股可以密切關注兩個主題，一個是搭上川普提出「讓美國再度偉大」，受惠美國製造的重電、工具機、生技產業，另一個是在2025年台股震盪加劇情境下將吸引資金進駐的高股息股，如具有壽險與銀行雙主軸金控股或獲利穩健評價不貴的傳產高息股。

以短期間來看，通常台股在年底年初容易有季節性行情，此期間投資人可偏多操作，但應留意明年第一季可能出現轉折，因從獲利成長預估來看，第一季是明年單季獲利的高峰期，接下來第二、三季在隨著獲利年增率往下，更重要的是美股自11月初川普勝選迄今都在反應川普行情而表現優異，然川普1/20將正式就職，屆時難保不是利多出盡而導致轉折點提前於年初出現，建議投資人除了把握眼前季節性行情，也要留意年初、第一季轉折。

