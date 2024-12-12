快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股月配型ETF始祖復華台灣科技優息（00929）配息頻縮水，發行公司復華投信今（12）日首度正式提出3點解釋，其一是今年全年配息總額1.68元已大幅優於去年，其二是下半年成分股中佔比高的消費性電子股價表現不佳，影響資本利得配發；再者基金單位數減少導致無法動用收益平準金；公司並強調，時序進入新的1年且若未來成分股表現回溫，配息仍有機會再做彈性調整。

00929因本月初最新公布預估配息金額調降至0.05元，引發市場熱議，單周成交量逾200萬張，高居台股之冠；因賣壓導致股價折價吸引法人進場撿便宜，亦成為12月首周外資、自營商、市場主力買超冠軍。

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針對此次配息金額調降，復華投信表示，00929在12月預估每單位配息金額0.05元，還原費用後與指數參考息率相當，目前(截至2024/12/10)帳上仍有收益平準金0.46元、資本利得2.61元。

00929經理人許忠成進一步解釋，現行ETF配息來源為股息、收益平準金、資本利得等三個部份，累計00929今年累積每單位收益分配金額預估金額為1.68元(含11月評價)，已明顯高於去年，但鑑於下半年以來消費性電子產業復甦不如預期，導致成分股股價表現不佳，影響此次資本利得配發，加上00929上個月單位數減少，依規定無法動用收益平準金，使12月預估配息金額隨績效及規模現況調整。

理財專家指出，月配型ETF因為配息頻率較高，短期配息表現可能受波段行情變動影響，僅以單月份配息來判斷未來1年可能的配息有失公允，客觀分析應該是每年年底時，回溯過去1年完整配息資訊，藉此評斷過去1年的累計配息是否有滿足投資人的期待，如此才能避免被單月配息率影響，做出錯誤的投資決策。

除此之外，投資基本原則為買低賣高，存股投資應在相對低檔進場布局以降低投資成本、提高殖利率表現。根據彭博資訊統計，科技類仍是2025年獲利成長性最佳的產業之一，由於台灣電子產業又是全球科技關鍵供應鏈，以科技股為布局主軸的台股ETF標的仍將雨露均霑，理財專家建議可在行情相對低檔分批布局，同步掌握後市資本增值潛力及股息收益投資機會。