日圓還有甜甜價！外資曝延後升息　兌美元預期貶向155

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓的新風險蠢動，東京外匯策略師示警，日本央行可能會在明年三月或更晚才升息，日圓兌美元可能再度貶至155或157的水準。

至台北時間12月12日下午3點左右，日圓兌美元報價在151.94至152.77之間游走，根據《彭博社》報導，周三交易員對日本央行官員認為在升息之前「等一等無妨」的言論做出反應，日圓因此跌至兩周多來的最低水準。

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這次波動僅使日圓兌美元匯率貶至152.82，並且是在央行是否會在 12 月 19 日或大約一個月後的下次會議上採取行動的爭論背景下發生的。

美國銀行駐東京的日本外匯策略主管 Shusuke Yamada 表示，如果政策制定者延後更長時間，情況將會大不相同。

Shusuke Yamada 認為，如果升息推延後到明年3月，日圓套利交易主題很有可能會捲土重來，他直言：「日圓有可能再次貶值至 155 或略低於 11 月份觸及的 157 水準。」

雖然接受彭博社調查的經濟學家有44% 預測日本央行將在下週上調政策利率，而52% 的經濟學家認為這種情況會在1 月發生，但隔夜指數掉期中可以看到放緩跡象。這些顯示 12 月升息的可能性已降至 19%，其中 1 月升息的可能性為 78%，3 月決定升息的可能性為 95%。

Nissay Asset Management Corp.戰略投資部門負責人Eiichiro Miura表示，日本央行在明年4月會議之前不太可能升息。；不過，其他人如雪梨澳洲聯邦銀行外匯策略師Carol Kong指出，日圓進一步貶值可能會促使日本央行提早升息。

她表示，最新的美國通膨數據增加了聯準會傳遞鷹派訊息以及下週預期降息的可能性，這將導致日圓兌美元走弱，並增加日本央行升息的可能性。