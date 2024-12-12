轉單效應下陽明新闢中國至泰國快線　獲健康職場關懷獎

▲陽明海運獲頒「113年全國績優健康職場-健康關懷獎」，由勞動部職業安全衛生署鄒子廉署長(左)頒獎，陽明海運行政長邱增玉資深協理(右)代表受獎。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

美國候任總統川普的關稅政策帶來轉單效應，陽明海運(2209)為持續拓展亞洲區間航運市場，積極優化中國至東南亞航線布局，明年1月將新闢中國至泰國林查班快線(簡稱CTE)。另陽明在衛生福利部主辦的113年全國績優健康職場選拔活動，自眾多參選企業中脫穎而出，獲健康關懷獎。

陽明表示，為強化陽明於亞洲區間市場競爭力，為客戶提供更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送網絡，並進一步推動市場發展與業務成長，決定增開中國-泰國林查班快線。

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陽明海運目前於中國至泰國區間已提供4條航線服務，此次新闢CTE航線將提供21天巡航之每週固定航班服務，將更加滿足客戶對貨櫃運送的彈性配置需求。CTE航線掛靠港序為：上海– 寧波–廈門–南沙–林查班–蛇口–上海。

全國績優健康職場-健康關懷獎」

陽明長期致力於照顧員工身心健康與推動友善職場，成果豐碩，參與衛生福利部主辦之113年全國績優健康職場選拔活動，自眾多參選企業中脫穎而出，榮獲健康關懷獎，本月10日勞動部職業安全衛生署鄒子廉署長頒獎，由陽明海運行政長邱增玉資深協理代表受獎。

員工安全與健康為企業永續經營重要環節，陽明海運秉持「以人為本」之經營價值，打造完善的職場心理支持系統與多樣化員工健康照護措施，今年度已陸續榮獲康健雜誌「健康企業公民獎」及1111人力銀行「2024幸福企業」金獎肯定，這次再度獲全國績優健康職場榮譽。

在員工心理關懷部分，陽明與新竹市生命線協會合作，提供海勤及岸勤同仁「員工協助服務方案」 (Employee Assistance Programs ,簡稱EAPs)，給予多面向且完善的支援關懷，更透過辦理心理、親子與退休等多元議題講座與手作DIY活動，輔導員工身心健康及拉近員工間距離，適當減輕工作壓力；再輔以線上圖書館心理領域藏書，積極鼓勵員工汲取健康新知、提升健康意識。

同時，陽明海運更秉持多元就業理念，僱請視障按摩師提供員工按摩服務，使弱勢團體可發揮一技之長自力更生，並為同仁提供紓解壓力、提升工作效率之福利。

此外，陽明海運職工福利委員會長期鼓勵內部社團與辦理年度健行等活動，打造正向樂活職場環境。針對海勤同仁，亦考量其長期航行在外之工作性質，提供眷屬申請隨船航行、屬輪返台靠港期間家眷登輪訪視、及海勤員工申請調岸辦公等措施，滿足同仁與家人情感聯繫之需求。

關於員工身體健康照顧，陽明引進數位化健康管理平台，協助高健康風險等級同仁進行後續健康管理，提供優於法規頻率之健康檢查及公司臨場服務醫師諮詢，針對駐外人員、監工人員等，依其身心健康需求提供個別化照顧。

海勤同仁之健康照護則透過與醫療院所合作，提供即時之緊急醫療諮詢服務，並於船舶全面配置AED(自動體外心臟電擊去顫器)、EKG (12導程心電圖)等緊急醫療救護設備，強化船員緊急醫療救護能力，降低員工健康風險。