以為年底工作好找！衝動離職「1個月面試30間」都被刷　妹子焦慮爆

▲原PO感嘆年底工作難找。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著時序準備迎接農曆春節，同時也是許多人思考人生是否轉職的時機，有網友表示，11月初衝動離職，至今已經面試近30家公司了，仍找不到合適的工作，看著存款越來越少，感到焦慮不安。對此，有網友點頭，「就算找到也高機率是屎缺」，建議先找兼職，年後工作機會比較多。

有網友在Dcard發文，「年底工作真的那麼難找嗎？」11月初因為一時衝動辭掉了工作，本以為很快就能找到新職位，沒想到至今已經面試了近30家公司，依然沒有任何進展，看著自己的存款逐漸減少，心情也隨之變得越來越焦慮，眼看一個月又要過去了，房租和電話費等各種開銷壓力讓她倍感煎熬。

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貼文曝光，不少人有同樣的困境，「我是10月中離職，待業到現在，過程中只有面試一間，投了滿多履歷」、「我也是8月底辭職，到現在面了大概有20家，但不知道哪裡出問題，想上的都沒有錄取」、「我也是11月份剛離職，正在找工作但沒有面試這麼多間，找到心很累」、「連投短期的想說先渡過這段時間，等過年找正職的，結果也沒有上」。

許多人建議先找兼職工作，「年底真的很難找，就算找到也高機率是屎缺，畢竟讓人連年終都不想領，只想趕緊逃的工作一堆」、「年底當然難找正職，要辦尾牙、趕業績、內部調動，過年放長假要事前調整，真正一個名稱就是人事凍結」、「搬家幾天後找到工作，但是這麼快可以上班，我就知道內情不單純，果真上了一個禮拜，就是老員工的問題」。