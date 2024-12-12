ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

以為年底工作好找！衝動離職「1個月面試30間」都被刷　妹子焦慮爆

原PO感嘆年底工作難找。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO感嘆年底工作難找。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著時序準備迎接農曆春節，同時也是許多人思考人生是否轉職的時機，有網友表示，11月初衝動離職，至今已經面試近30家公司了，仍找不到合適的工作，看著存款越來越少，感到焦慮不安。對此，有網友點頭，「就算找到也高機率是屎缺」，建議先找兼職，年後工作機會比較多。

有網友在Dcard發文，「年底工作真的那麼難找嗎？」11月初因為一時衝動辭掉了工作，本以為很快就能找到新職位，沒想到至今已經面試了近30家公司，依然沒有任何進展，看著自己的存款逐漸減少，心情也隨之變得越來越焦慮，眼看一個月又要過去了，房租和電話費等各種開銷壓力讓她倍感煎熬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，不少人有同樣的困境，「我是10月中離職，待業到現在，過程中只有面試一間，投了滿多履歷」、「我也是8月底辭職，到現在面了大概有20家，但不知道哪裡出問題，想上的都沒有錄取」、「我也是11月份剛離職，正在找工作但沒有面試這麼多間，找到心很累」、「連投短期的想說先渡過這段時間，等過年找正職的，結果也沒有上」。

許多人建議先找兼職工作，「年底真的很難找，就算找到也高機率是屎缺，畢竟讓人連年終都不想領，只想趕緊逃的工作一堆」、「年底當然難找正職，要辦尾牙、趕業績、內部調動，過年放長假要事前調整，真正一個名稱就是人事凍結」、「搬家幾天後找到工作，但是這麼快可以上班，我就知道內情不單純，果真上了一個禮拜，就是老員工的問題」。

關鍵字： 轉職農曆春節年底找工作面試兼職

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

獨／中美晶強迫員工預支特休1個月　喊「共體時艱」減薪

獨／中美晶強迫員工預支特休1個月　喊「共體時艱」減薪

成立43年的太陽能矽晶圓製造廠中美晶（5483）爆強迫員工自明（2025）年1月7日起強制特休1個月，若年假不夠用，還要採「預支」的方式處理，明年農曆年後訂單量不足支撐整月上班天數，休假的人以半薪價計算，同時要求一定職級以上人員減薪，希望能共體時艱。

2024-12-12 15:00
快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

台股月配型ETF始祖復華台灣科技優息（00929）配息頻縮水，發行公司復華投信今（12）日首度正式提出3點解釋，其一是今年全年配息總額1.68元已大幅優於去年，其二是下半年成分股中佔比高的消費性電子股價表現不佳，影響資本利得配發；再者基金單位數減少導致無法動用收益平準金；公司並強調，時序進入新的1年且若未來成分股表現回溫，配息仍有機會再做彈性調整。

2024-12-12 12:32
日圓還有甜甜價！外資曝延後升息　兌美元預期貶向155

日圓還有甜甜價！外資曝延後升息　兌美元預期貶向155

日圓的新風險蠢動，東京外匯策略師示警，日本央行可能會在明年三月或更晚才升息，日圓兌美元可能再度貶至155或157的水準。

2024-12-12 15:19
蘋菓西打母公司拼重生！賣地資金入帳　銀行欠款全清償

蘋菓西打母公司拼重生！賣地資金入帳　銀行欠款全清償

國民飲料蘋菓西打母公司大飲（1213）總經理于忠敏今（12）日於法說會上指出，高雄土地處分9.6億價款已在11月全面收取入帳，並已還清金融機構欠款，將搶攻超商、量販通路。

2024-12-12 17:20
台塑40元終失守！四寶悲探頻破低　產業苦迎逆風

台塑40元終失守！四寶悲探頻破低　產業苦迎逆風

中國大陸新增產能競爭激烈，五大泛用塑膠報價欲振乏力，今（12）日台塑（1301）摜破40元大關，下跌1.15元、跌幅2.88%，以38.85元作收，創下2002年11月以來新低，南亞（1303）、台化（1326）以及台塑化（6505）持續探底。

2024-12-12 14:38
美超微恐被踢出納斯達克100名單　小摩拜訪公司後仍降評

美超微恐被踢出納斯達克100名單　小摩拜訪公司後仍降評

AI伺服器大廠美超微（Super Micro；SMCI）傳出可能會被踢出納斯達克100指數成分股，股價連走跌2個交易日，但根據分析師摩根大通分析師Samik Chatterjee近期訪問了位於加州聖荷西的總部，並會見了該公司的高層，雖高層保證客戶訂單沒有流失，但Chatterjee 仍將美超微股票評級為減持或賣出，目標價為 23 美元。

2024-12-12 13:26
台股ETF下周除息卡位　3檔漲幅皆逾2%

台股ETF下周除息卡位　3檔漲幅皆逾2%

12月以來，大盤一掃11月下跌陰霾，千點行情再現，統計大盤12月以來上漲近千點，漲幅2.88%，擁有占台股ETF受益人七成以上的台股高息ETF表現最受關注，觀察同期間台股高息ETF含息績效僅有群益台灣精選高息（00919）漲幅勝大盤，一枝獨秀，期間漲幅近2.99%，富邦台灣優質高息（00730）、野村趨勢動能高息（00944）也有2%以上漲幅。

2024-12-12 11:54
比特幣再攻10萬美元！5檔挖礦股淡定　法人：買個股不如ETF

比特幣再攻10萬美元！5檔挖礦股淡定　法人：買個股不如ETF

比特幣周三（11日）重新站回新10萬美元，今（12）日比特幣相關概念股世芯-KY（3661）、創意（3443），以及板卡股麗台（2465）、青雲（5386）、撼訊（6150）等漲幅落在1～2%之間，上述概念股與比特幣連動性弱化，萬寶投顧執行長王榮旭分析，這一波股價與比特幣連動性高是手中持有比特幣資產者，而非挖礦設備族群，對於想投資比特幣概念股者，不妨找尋虛擬資產或是數位支付相關ETF。

2024-12-12 10:47
台航一度想賣陽明喊卡　交長陳世凱：公司自己的事

台航一度想賣陽明喊卡　交長陳世凱：公司自己的事

交通部長陳世凱今(12)日表示，根據政府2025年淨零碳排目標，國內港口都將提供岸電，讓船隻靠港時可以使用岸電減少碳排，並將配合國際趨勢，提供主要船用新燃料加注服務。對於台灣航業公司日前董事會提案想賣部分陽明股票，傳出遭交通部董事代表反對，是否是交通部政策，陳世凱首度以「台航自己內部的事」回應。

2024-12-12 14:01
聯發科爆氣走英特爾搶Apple Watch單　漲逾3%寫5個月高點

聯發科爆氣走英特爾搶Apple Watch單　漲逾3%寫5個月高點

根據外媒彭博社報導，蘋果計劃在2025年為其智慧手錶提供衛星連接，並正在加大血壓功能的開發力度，另外，Apple Watch在某些型號上也進行了更改，從英特爾的零組件轉向聯發科公司開發的版本，聯發科也因此上漲3.3%，股價來到1395元，寫近5個月新高。

2024-12-12 11:48

讀者迴響

熱門新聞

獨／中美晶強迫員工預支特休1個月　喊「共體時艱」減薪

快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

阿姨領300萬　她憂詐騙「花20分鐘關懷」竟反被告

快訊／拜登幫川普補刀！　對中國太陽能晶圓等商品加徵關稅

中獎人注意！　統一發票12／20晚上6點起暫停16小時兌領

公益彩券2023盈餘史上新高　台彩設宴表揚148位經銷商

2025年貨櫃船過剩運力估將翻倍　紅海危機若解除將更惡化

台塑40元終失守！四寶悲探頻破低　產業苦迎逆風

86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水　今冏貼息

CPI年增2.7%符合預期　美股3大指數開高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366