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清大校務基金操盤超！10年賺快6億　12檔續抱到2025年？

國立清華大學,清大,清華大學（圖／記者李鍾泉攝）

▲清華大學。（圖／資料照）

文／玩股小博士

說到國內大學營運，教育部在1996年引進校務基金制度，第一個當然是為了學術自由，學校有能自己靠投資獲利，就不用受限於政府或財團。再來是參考耶魯大學、哈佛大學的校務基金投資歷史悠久，每年基金不只操盤成功，規模亦不斷提高，目前哈佛大學校務基金已經是500億等級的規模，耶魯大學校產基金規模則在400多億美元，每年投資回饋給學校的收益也越來越猛，大家都知道大學經營相當燒錢，加上少子化影響學費收入，因此投資獲利更為重要。

校務基金制度至今數十年，多數學校也只是將錢存入定存而已，完全沒有投資，利息不僅因為通膨縮水，也錯過市場大多頭，這時就不能不提到國內校務基金操盤最成功的清華大學，目前永續基金規模接近33億元，股票、股票型ETF和現金約各佔三成，在2014年至2023年的十年之間，年化報酬率有6.8%，幫學校累積賺到5.8億元的收入。我先在此呼籲，請政府找清大操盤手協助國安基金、退撫基金的代操，這樣也不用搞到大家每年都要年改了吧？

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▲▼玩股網。（圖／記者林潔禎攝）

根據最新揭露的資料顯示，2023年清大永續基金投資收益賺了1.61億元，以本金規模計算是5.4%，從現金流角度算是相當不錯，另外有一個重點是，學校都沒有投資任何債券產品，這不就跟我在「抄底債券被收割三年還是學不乖？想讓自己更窮就從買債券開始！」說明的一樣嗎？以比例而言，目前永續基金規模接近33億元，股票、股票型ETF和現金約各佔三成，三大資產都是十億規模以上，現金就是定存收息，ETF就是投資大盤，而股票則是長期領股息。

▲▼玩股網。（圖／記者林潔禎攝）

更有趣的是，由於校務基金太出名，連投信都紛紛跑來請教，投信本業就是操盤，不斷推出基金及ETF讓大家買，也等於是多數人的投資命脈。因此清大為了投信需求，也曾經在2020年舉辦了一場研討會，專門剖析校務基金操盤模式，這個視野格局跟韭菜可不同，韭菜想的是學費好貴，投信思考的是操盤影響好幾兆的資金更重要。

清大永續基金投資操盤原則

投資ETF及定存就不用廢話了，買ETF也不叫做「投資股市」，那個只是在買基金而已，現金存款大家從小都知道，但會被通膨吃掉，所以我們要特別關心目前持股的狀態。

關於投資股票，換股對於校務基金是非常麻煩的一件事，通常只進不出，買到地雷股想停損，動輒就需要一到兩個月的時間，因為行政流程很麻煩，國立學校花的資金及股票都是國有財產，出場必須要先轉為非國有財產，再經過校內投資小組討論及決議通過，再呈報給教育部跟財政部，所以想炒短線就不用玩了，等你瞎掰一個新聞面的理由進場，都還沒進場，光是開會到一半就結束了，決議通過搞不好就跌停了。

換句話來說，如果你是韭菜或者搞短線的，甚至涉及內線交易，通通都沒得玩，投資必須要有深厚的研究功力，才能確保投入的每一筆長期投資「不會死」。再來是配合ESG永續概念，基金不能買一些破壞環境、影響道德觀或內部治理不佳的企業，所以市場一票景氣循環股就被刷掉了，不過這邊要小小吐槽一下，開個玩笑，永續基金買市值型ETF或股票型基金，裡面就包含一堆鋼鐵、水泥產業，這屬於高破壞ESG的族群而違反原則性（笑），但反過來說，有時候這些被ESG踢除的公司，不代表不會上漲及賺錢，所以永續基金還是不會錯過市場漲幅。

而選股原則，當然是以基本面及產業面出發，畢竟技術面或籌碼面已經打死不能使用，這要從公司體質、市值與股東權益報酬率（ROE）等財報標準來挑選，再從上市櫃股票裡面找出100檔的選股池，定期更新投資尋找績優企業。

清大最新持股現況及2025年投資展望

從公開資訊來看，清大選原則如下：

一、beta值小於1：這當然是希望股價波動穩定，年平均beta值小於1，遇到崩盤也不會造成重傷害。
二、重視現金流：長期投資當然要有穩定的股利收入，不然賣股變現也很麻煩，又變得短線投機，因此現金殖利率必須3％。
三、高盈餘指標：除了要求財報獲利都要漂亮之外，也設定夏普指數要高於20％，這主要是想避免投資價跌的風險，拉高更穩健的績效。

▲▼玩股網。（圖／記者林潔禎攝）

說了這麼多投資原則，最後還是要從投資操盤的實況來觀察，先拉掉未上市的股票，因為那種股票風險更高，公開資訊也不夠多，再加上有一些都是捐贈為主，也跟我們比較沒關聯性，主要先聚焦在上市公司。根據114年清大預計的持股清單裡來看，一共有12檔，我們先按照市值來排序，已經買超過億元以上的，分別是台達電6.16億元（2024年認列股息1,769萬元）、台積電4.21億元（2024年認列股息710萬元）、鴻海2.3億元（2024年認列股息1,166萬元）、國泰金2.03億元（2024年認列股息44.5萬元）、中華電1.2億元（2024年認列股息470萬元），這些都是大型權值股。

再來是千萬等級持股，分別是台灣大6,902萬元（2024年認列股息301萬元）、中信金3,402萬元（2024年認列股息120萬元）、玉山金2,790萬元（2024年認列股息21.6萬元）。

最後一個是出清部位，富邦金、凱基金、兆豐金、台新金在前一年度都有股息認列，但2024年股息歸零，這代表基金已把壽險金控都獲利出場，顯然應該是研判總經面之後所為之。

以投資產業架構而言，清大持股台達電的市值大於台積電，當然是因為殖利率贏過台積電不少，再來是避險震盪族群包含中華電、台灣大，接著都是金融股，這也是長期穩定配息的好公司，即將進入2025年，投資人如果還沒有投資方向，或許清大操盤手配置個股留倉的計劃，可以當作一個參考。

本文由玩股網授權，不得轉載
 

關鍵字： 玩股網

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