人民幣擬大貶對抗關稅戰　謝金河：效果與30年前匯改相反

▲財訊董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普即將出任美國總統，關稅戰來勢洶洶，尤其中國大陸更是川普加徵關稅頭號對象。財信傳媒集團董事長謝金河以「川普指揮棒指向人民幣」為題，撰文表示中國大陸準備讓人民幣大幅貶值，以迎接川普的關稅貿易戰，並以1994年朱鎔基取消外匯券，和人民幣併軌的歷史軌跡，當時人民幣官價是8.7兌換一美元，讓中國大陸成為世界工廠，經濟奔馳將近卅年；然而，這次人民幣大幅貶值，時空間不同，恐怕效果會跟卅年前相反。

以下以下為謝金河臉書全文：

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路透社報導指稱中國準備讓人民幣大幅貶值迎接川普的關稅貿易戰！就像當年朱鎔基的滙改，讓中國恢復更強大的競爭力！不過，時空背景不同，同樣的貶值可能產生不同的効力。

我把背景回顧一下，1994年朱鎔基進行匯改，他取消外匯券，和人民幣併軌。在1994年之前，外國人在中國使用外匯券，幣值是5.76兌換一美元，台灣人在中國必須使用外滙券。

人民幣和外匯券併軌後，人民幣官價是8.7兌換一美元，1993年中國還有122億美元的貿易逆差，朱鎔基滙改後，人民幣非常疲弱，我曾經在上海的遊覽車上和導遊換到12.1的滙價。

人民幣大貶讓中國產生巨大競爭力，1990年代，李登輝總統鼓吹南向，想要引導台商進去東南亞投資，今天馬來西亞有很多台商拿督，都是這個時期去的。但是朱鎔基滙改後，南向的錢全部轉向，資金進入中國，這個匯改在1997年終於引爆亞洲金融風暴，東南亞的經濟被掏空。

朱鎔基的滙改，讓中國成為世界工廠，奠定中國經濟奔馳將近卅年的基業。不久，章家敦出了一本中國經濟即將崩潰的書，李前總統找我去問我的看法，我說中國經濟會大好，不會裂解成七塊！我的話讓李前總統很不高興，很多年不理我。

相隔卅年，如果人民幣大幅貶值，恐怕效果會跟卅年前相反！為什麼？1994年中國經濟百廢待舉，基期很低，人民幣大幅貶值，帶引全球資金湧入！從那個點開始，全球有2.7兆美元的資金流入中國投資，中國成為全球吸金大國。

2015年的Peter Navarro出版的「致命中國」最早看到這個威力！川普在2017年上任，完全感受到中國的威力，於是他說中國是匯率操縱的總冠軍！他認為美國的貨幣太強了，無法與中國競爭！川普說：他們玩弄貨幣市場，進行貨幣貶值，我們卻像一群儍瓜呆呆生活著！

川普的第一個任期，他進行的是弱勢美元，增強美國產品出口競爭力。這一次，川普捍衛美國，美元可能強勢！一方面，全球資金已經大規模離開中國，投資中國不再廉價。另一方面，全球競爭轉為科技戰，已非大宗商品的出口，最近的盧布大幅貶值已看出端倪，人民幣如果大貶值，可能難以回頭！

