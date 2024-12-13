博通看好Q1 AI產品營收成長65%　盤後股價一度漲逾16%

▲博通。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，博通(Broadcom)在預測其AI晶片需求將激增後，股價受利多激勵上漲，一度飆漲16%至209.68美元。

博通在財報後電話會議上表示，第一財季AI產品的銷售額將成長65%，遠超於半導體整體約10%的成長。博通還預測，到2027財年，其為資料中心營運商設計的AI組件的潛在市場將高達900億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

博通股價也在財報公布後，受到利多激勵，股價一度在盤後漲超過16%，最高來到209.68美元，終場報206.1美元，上漲14.08%。

博通執行長Hock Tan表示，公司已經贏得了兩個主要的新超大規模客戶，同時也是最大的資料中心營運商，Tan表示，在處理器和網路組件需求的推動下，今年AI營收成長了220%。同時，第一季對非AI晶片的需求將下降。截至1月的這段期間的總銷售額將達到146億美元，與預期相符。

博通表示，不包括某些項目，第四季每股利潤為1.42美元。截至11月3日，該季度營收增至近141億美元。

博通半導體部門第四季營收82.3億美元，成長12%。軟體銷售額成長近200%，達到58.2億美元。該公司的規模比一年前大得多，部分原因是它以大約690億美元收購了 VMware Inc.。

在這份報告發布之前，分析師擔心博通的晶片設計業務正遭受需求疲軟的影響。他們指出Alphabet公司新版博通處理器的推出速度較慢。

至於彭博社先前報導指出，蘋果將從明年開始放棄主要的博通無線晶片。這家iPhone製造商一直在用內部版本替換供應商的組件，這一趨勢也將打擊晶片製造商高通 (Qualcomm)。

Tan則表示，博通繼續與蘋果就各種技術的多年路線圖進行高度接觸。他也表示，博通仍對收購持開放態度。